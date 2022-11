Unibet: een odd van 2.25 voor een thuisoverwinning van Feyenoord tegen Lazio

Feyenoord speelt donderdagavond een cruciale wedstrijd tegen Lazio in de Europa League. In Groep F van het toernooi is het nog altijd razend spannend en Feyenoord heeft een overwinning nodig om überhaupt kans te hebben om door te gaan in de Europa League. Bij slechts een punt is volledige Europese uitschakeling goed mogelijk, terwijl dat resultaat ook voldoende zou kunnen zijn voor overheveling naar de Conference League. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de extreem belangrijke Europese avond voor het elftal van Arne Slot.

Feyenoord zal de hoop vestigen op een kolkende Kuip donderdagavond. Waar Sturm Graz in Rotterdam enorm onder de indruk leek te zijn van Het Legioen (6-0 Feyenoord), kwam FC Midtjylland goed weg met een punt (2-2). Tegen Lazio moet er eigenlijk gewonnen worden om Europese overwintering veilig te stellen. Dat kan zowel in de Europa League als in de Conference League zijn. Vorige week ging Feyenoord in Graz in de allerlaatste minuut pijnlijk onderuit door een doelpunt van matchwinner Otar Kiteishvili (1-0).

Lazio kreeg vorige week een enorme klap te verwerken toen Gustav Isaksen al na acht minuten de openingstreffer maakte voor Midtjylland in het Stadio Olimpico. Tien minuten voor rust kwamen de Romeinen langszij dankzij een doelpunt van sterspeler Sergej Milinkovic-Savic. In de 58ste minuut trok het elftal van Maurizio Sarri de wedstrijd naar zich toe dankzij een doelpunt van Spanjaard Pedro, die jarenlang furore maakte als buitenspeler van Barcelona. Lazio is mede dankzij die treffer koploper in Groep F.

Waar Slot donderdagavond kan kiezen tussen Danilo en Santiago Giménez, moet Sarri het nog altijd doen zonder superspits Ciro Immobile. De 55-voudig Italiaans international kampt nog altijd met een blessure. Tegen Midtjylland kreeg de twintigjarige Matteo Cancellieri de kans. De wedstrijd van donderdagavond begint al om 18.45 uur en is live te zien op Veronica en ESPN 2.

