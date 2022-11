Dirk Kuyt zorgt voor ‘onvrede in woord en gebaar’ bij spelers van ADO

Woensdag, 2 november 2022 om 19:06 • Guy Habets

Dirk Kuyt heeft zijn spelersgroep hard aangepakt na de 2-1 nederlaag bij Helmond Sport van afgelopen vrijdag. De oefenmeester wilde na de wedstrijd al niet de kleedkamer in, naar eigen zeggen om te voorkomen dat hij dingen zou zeggen waar hij later spijt van zou krijgen, maar heeft op de eerstvolgende training alsnog zijn beklag gedaan. Er volgde een straftraining en daar waren sommige spelers niet over te spreken.

Volgens het Algemeen Dagblad droeg Kuyt zijn spelers vlak voor het einde van de training op om nog een keer sprintjes te trekken van achterlijn tot achterlijn. Dat was het half uur daarvoor ook het enige wat de spelers hadden gedaan en dus zorgde het opnieuw moeten rennen voor 'ongenoegen bij meerdere spelers van de Haagse club, die dat in woord en gebaar lieten blijken'. Na afloop zei Kuyt dat hij niet voor niets een straftraining hield.

"Ik wilde ze laten zien dat het soms nodig is om jezelf pijn te doen", vertelde de oefenmeester aan het AD. "We willen allemaal mooie doelpunten maken en aan de bal zijn. Maar zo werkt het niet in het voetbal. Je moet er gewoon keihard voor werken en als je dat niet doet, heb je aan mij de verkeerde. Dan ben je niet in staat voor ADO te spelen. Al heb ik wel tegen de groep gezegd dat ze het niet als straftraining moesten zien."

Doelman Hugo Wentges was niet een van de spelers die zich uitsprak. "Ik heb gewoon tegen mezelf gezegd: mond dicht en lopen. Op het veld voelde het eerlijk gezegd niet alsof we te weinig inzet toonden. Maar we hebben net de beelden bekeken en ik moet zeggen: het was schrijnend vrijdag. Dus ja, dan kan ik alleen maar zeggen dat we die training van zondag hadden verdiend. Het was goed om onszelf zo zonder bal pijn te doen."