Marseille-fans zorgen voor extra spanning in coëfficiëntenstrijd Nederland

Woensdag, 2 november 2022 om 19:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:23

Het harde geluid dat de fans van Olympique Marseille dinsdagavond produceerden in de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur is mede de reden dat de club is uitgeschakeld in Europees verband. Marseille-trainer Igor Tudor wist tegen het einde van de wedstrijd dat een gelijkspel tegen the Spurs zou volstaan om naar de knock-outfase van de Europa League te gaan. Zijn spelers wisten dat echter niet en dachten een overwinning nodig te hebben. Daardoor kreeg OM in minuut 95 de 1-2 om de oren uit een counter en is het dit seizoen klaar in Europees verband. "Ze hoorden me niet, want er was te veel lawaai."

Bij Marseille is het besef van wat er gebeurd is, doorgedrongen. "Ik riep dat ze achterin moesten blijven, niet door te drukken, maar ze hoorden me niet", vertelde Tudor na afloop tegenover RMC Sport. "'Er was verwarring in de laatste minuut. Het ging niet over de resultaten, maar over dat ze achterin moesten blijven in plaats van naar voren te gaan", aldus de Kroatische oefenmeester, die aangeeft dat hij een spelonderbreking bijzonder goed had kunnen gebruiken. "Maar in deze context konden we niet met ze communiceren." Ook verdediger Chancel Mbemba kon het nauwelijks bevatten. "Op het veld wisten we het niet, op de bank wisten mensen het wel. Het is een gebrek aan communicatie. We wilden tot het einde pushen, maar we wisten niks. Het is een fout."

Het doelpunt waarmee: - Tottenham de eerste plek pakt in groep D - Sporting toch naar de Europa League gaat - Marseille zonder Europees voetbal komt te zitten Doelpuntenmaker: Pierre-Emile Højbjerg ??#ZiggoSport #UCL #MARTOT pic.twitter.com/X4OssQW86J — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 1, 2022

De ploegen in Groep D van de Champions League wisten voorafgaand aan de laatste speelronde dat iedere club zich nog kon plaatsen voor de volgende ronde in het miljardenbal. Naarmate de avond vorderde, verzekerde Eintracht Frankfurt zich van een 1-2 voorsprong bij Sporting Portugal. Daardoor zou een gelijkspel voor Marseille volstaan om in de Europa League te overwinteren, maar in plaats daarvan was de verdediging in de laatste minuut van de blessuretijd naar voren getrokken. In de daaropvolgende counter legde Harry Kane de bal klaar voor Pierre-Emile Højbjerg, die de 1-2 tegen de touwen schoot.

Dat doelpunt had grote gevolgen voor met name Marseille, dat nu dus klaar is in Europa. Sporting, dat tot het doelpunt van Højbjerg vierde leek te worden, mocht zich na de uitschakeling in de Champions League dus nog wel troosten met een miraculeuze ontsnappingsroute naar de Europa League. Dat de Portugezen alsnog overwinteren, is dan weer een kleine teleurstelling voor Nederland in de strijd om plaats zes van de coëfficiëntenranglijst. De ploeg van trainer Rúben Amorim kan in het tweede Europese toernooi nog de broodnodige punten verzamelen namens Portugal. FC Porto en Benfica mogen na de winter wel aantreden in de knock-outfase van de Champions League