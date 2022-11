Arne Slot: ‘Ik heb me als trainer nooit zo machteloos gevoeld als toen’

Woensdag, 2 november 2022 om 18:32 • Guy Habets

Arne Slot bereidt zich met Feyenoord voor op het Europa League-treffen met Lazio van donderdagavond. De trainer van de Rotterdammers weet dat zijn ploeg een overwinning met twee goals verschil of meer nodig heeft om hoe dan ook door te gaan en stelt dat, om dat doel te bereiken, een betere prestatie nodig is dan tijdens de eerste helft van de wedstrijd in Rome. Daar verloor Feyenoord met 4-2, nadat het in de rust al met 3-0 achter stond.

De Stadionclub werd overlopen in het Stadio Olimpico en Lazio hoefde zich niet eens bovenmatig in te spannen om aan een ruime voorsprong te komen. "Ik kan me niet herinneren, ook niet in mijn periode als trainer bij Cambuur en bij AZ, dat ik me zo machteloos gevoeld heb als tijdens die eerste helft in Rome", zegt Slot op een persconferentie. "Alles ging fout. Het fijne is wel dat Lazio daar een heel goede wedstrijd speelde en dat wij daar de slechtste wedstrijd van Feyenoord onder mijn leiding hebben gespeeld. Voor ons is er dus veel ruimte voor verbetering."

De trainer weet ook welke aspecten verbeterd zullen moeten worden. "We waren niet fanatiek en agressief genoeg. Voor mij als trainer was die eerste helft in Rome heel pijnlijk. Ik denk dat we het veel beter kunnen, zoals we daar ook in de tweede helft al hebben laten zien. Daarnaast was het voor een aantal spelers, zoals Dávid Hancko, pas hun derde wedstrijd voor Feyenoord. We zijn nu een stuk verder. Dat, in combinatie met een stadion dat vol achter ons zal staan, gaat er voor zorgen dat het een wedstrijd wordt die meer in evenwicht gaat zijn dan in Rome het geval was."

Om hoe dan ook een vervolg in de Europa League te bewerkstelligen, heeft Feyenoord een overwinning met twee goals verschil of meer nodig. Als er wordt gewonnen met één doelpunt verschil, zou het alsnog goed uit kunnen pakken voor Feyenoord. Dan moet de uitslag bij de wedstrijd tussen FC Midtjylland en Sturm Graz ook gunstig zijn, maar Slot is daar niet mee bezig. "Onze teammanager zal af en toe op zijn telefoon kijken. Misschien dat we tegen het einde van onze wedstrijd nog eens zouden kunnen kijken wat er op het andere veld gebeurt."