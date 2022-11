UEFA is plotseling bereid om te luisteren naar nieuwe Super League-plannen

Woensdag, 2 november 2022 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:46

De kans dat er een Super League gaat komen, is weer wat groter geworden. Bernd Reichart gaat als baas van A22 Sports Management, het bedrijf achter de Super League, binnenkort in gesprek met de UEFA. Aan het initiële plan van de Super League kwam vorig jaar razendsnel een einde nadat de deelnemende club een storm aan kritiek over zich heen kregen. Reichart gaat nu een nieuw format met de Europese voetbalbond bespreken.

Reichart werd twee weken geleden aangesteld als eindverantwoordelijke van A22 Sports Management. De 48-jarige Duitser kondigde daarbij aan dat het tijd is om de dialoog aan te gaan en stelde dat het Europese voetbal met 'existentiële problemen' kampt. Reichart heeft in de media al de nodige ervaring opgedaan, daar hij tot vorig jaar de directeur was van RTL Deutschland. Daarnaast heeft hij ook ervaring als sportmarketeer en opende hij in Spanje het sportrechtenbureau Sportfive. Tijdens zijn tijd in het Zuid-Europese land was Reichart tevens werkzaam bij televisiezender Antena 3.

.@ToniKroos & @felixkroos18 talk to our CEO Bernd Reichart: Why #Europeanclubfootball should be restructured, why clubs should get more autonomy and a lot more - listen to the latest podcast episode of Einfach mal luppen (in German): https://t.co/SbPOvAoAS0 pic.twitter.com/rUMbd30RPw — A22 Sports (@A22Sports) November 2, 2022

Dat de UEFA openstaat voor gesprekken over een nieuwe opzet van de Super League is gezien de uitspraken van UEFA-president Aleksander Ceferin opmerkelijk te noemen. De Sloveen was begin maart nog boos over over de potentiële nieuwe plannen, daar de Russische inval in Oekraïne toen nog geen tien dagen oud was. "Eerst lanceerden ze hun onzin midden in een pandemie, terwijl we nu meemaken dat het plan midden in een oorlog wordt gepresenteerd. Moet ik nog meer over deze mensen zeggen? Ze leven duidelijk in een parallelle wereld."

Toch lijkt de UEFA nu, acht maanden later, alsnog open te staan voor een gesprek met A22 Sports Management. Reichart bevestigt in de podcast van Real Madrid-middenvelder Toni Kroos en diens broer Felix, Einfach mal Luppen, dat de UEFA de uitnodiging om rond de tafel te gaan heeft geaccepteerd. "Volgende week zullen we in Nyon zijn voor gesprekken." Real Madrid, Barcelona en Juventus zijn de enige clubs van de initiële twaalf die nog altijd openstaan voor de Super League.