Van Nistelrooij ruimt plekje in voor veelbelovende debutant in selectie PSV

Woensdag, 2 november 2022 om 16:37 • Wessel Antes

De pas zeventienjarige Emmanuel van de Blaak debuteert donderdagavond in de selectie van PSV voor het afsluitende uitduel met FK Bodø/Glimt in de Europa League. In totaal neemt trainer Ruud van Nistelrooij 24 spelers mee naar Noorwegen. Onder meer Ibrahim Sangaré ontbreekt. De Ivoriaan is ziek en moet herstellen voor het belangrijke uitduel met Ajax in de Eredivisie.

Naast Sangaré ontbreken ook Jarrad Branthwaite, Mauro Júnior, Philipp Max en Boy Waterman bij de Eindhovenaren. Yorbe Vertessen is juist weer hersteld van zijn spierblessure, die hij opliep in de uitwedstrijd bij sc Heerenveen (0-1 winst). In de laatste Europese wedstrijd die de Belg speelde voor PSV was hij twee keer trefzeker tegen FC Zürich. Vertessen maakte in vijf Eredivisiewedstrijden dit seizoen nog geen doelpunt. Van de Blaak, debutant bij de selectie, staat al jaren bekend als een veelbelovend talent van PSV. Hij speelt normaliter als centrale verdediger en is rechtsbenig.

De verwachting is dat Van Nistelrooij tegen Bodø/Glimt wederom gaat rouleren. Op de persconferentie na het competitieduel met NEC (3-0) sprak hij over de fitheid van zijn selectie. “Het schema laat het sowieso niet toe dat elf jongens alle wedstrijden spelen. Het gebeurt al vaak dat spelers aangeven dat ze lichte klachten hebben. Dat deden Philipp Max en Ibrahim Sangaré bijvoorbeeld vandaag. Dan hoef je de keuze niet eens te maken. Zo rouleer je vanzelf al, want anders kunnen spelers het niet volhouden."

PSV heeft zich in Groep A van de Europa League reeds vrij eenvoudig geplaatst voor de volgende ronde. In de eerste vijf groepswedstrijden werden tien punten verzameld. De grootste prestatie was de 2-0 thuiszege van de Eindhovenaren op Arsenal. Joey Veerman en Luuk de Jong verzorgden de productie voor PSV. Het elftal van Van Nistelrooij trapt morgen om 21.00 uur af in Noorwegen, waarna de focus volledig op de Eredivisie-kraker tegen Ajax van aanstaande zondag zal gaan.

Volledige selectie PSV: Benitez, Hoever, Teze, Obispo, Ramalho, Simons, De Jong, Madueke, Gakpo, Guti, Drommel, Til, El Ghazi, Veerman, Bakayoko, Mwene, Vertessen, Sávio, Oppegard, Ledezma, Seelt, Schiks, Tielemans en Van de Blaak.