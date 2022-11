Ajax en Feyenoord staan lijnrecht tegenover de rest van de Eredivisie

Woensdag, 2 november 2022 om 16:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:53

Ajax en Feyenoord staan lijnrecht tegenover de rest van de Eredivisie over de oprichting van de NL League, zo meldt Voetbal International. De twee topclubs vinden dat zij in de nieuwe opzet te weinig zeggenschap krijgen en te veel geld moeten afstaan. Een recente poging om beide kampen nader tot elkaar te brengen mislukte bovendien. De NL League moet de Eredivisie CV vervangen, waarbij het doel is om de zesde competitie van Europa te worden en te blijven. Zestien clubs hebben voor de nieuwe opzet gestemd, terwijl Ajax en Feyenoord tegen stemden.

In de laatste maanden zijn vergaderingen over de nieuwe opzet uitgelopen op spanningen tussen clubs. Cees Roozemond, algemeen directeur van sc Heerenveen, moest regelmatig optreden als bemiddelaar. "Ik ging de laatste tijd met kromme tenen naar de vergaderingen en kwam er steeds met een slecht gevoel vandaan. Het was puur juridisch getouwtrek. De grote lijn, voetbal en de vermarkting van de competitie, stond niet centraal. Ik baalde, want ik reed niet iedere keer naar Zeist om te verzanden in een discussie over systematiek en procedures. Er komt een heel belangrijk dossier aan: de mediagelden."

Roozemond doelt daarmee op het tot en met 2024/25 lopende contract met ESPN, dat in ieder geval tot die tijd de uitzendrechten van de Eredivisie in zijn bezit heeft. "Over niet al te lange tijd moeten we besluiten over de nieuwe koers en verdeelsleutel. Dus is het zaak om op dezelfde golflengte te komen. Dat heb ik een keer besproken met Edwin van der Sar en zo is het initiatief tot een lijmpoging ontstaan. Ik ben een man van de consensus. Ajax en Feyenoord zagen eveneens in dat we naar een werkbare situatie moesten. Zij kunnen een uitslag van 16-2 niet zomaar negeren."

Samen met FC Twente, FC Groningen en RKC Waalwijk heeft Heerenveen vier keer vergaderd met Ajax, Feyenoord en PSV. Die bijeenkomsten waren volgens Roozemond 'plezierig'. "Alleen: het is een broos en complex proces, waarin veel geld en belangen op het spel staan." In een poging Ajax en Feyenoord nader tot de overige clubs te brengen, werd voorgesteld om Van der Sar (Ajax) en Dennis te Kloese (Feyenoord) toe te laten treden aan de raad van commissarissen, waarmee dat aantal, met de huidige commissarissen Thijs van Es (Utrecht) en Manfred Laros (Sparta Rotterdam), zou worden uitgebreid naar vier.

Samen met ECV-directeur Jan de Jong zouden zij dan de verantwoordelijken worden voor de totstandkoming van de NL League, inclusief geldverdeling. Daar is het echter niet van gekomen, vertelt Roozemond. "Ons compromis ging over de structuur en niet over de inhoud van het plan. Dat kan ook niet, want daar is al een besluit over genomen. Ik had gehoopt dat er een basis van vertrouwen zou zijn om deze stap te zetten, maar dat heb ik verkeerd ingeschat. Kennelijk was mijn beeld te idealistisch. De lijmpoging is gestrand."