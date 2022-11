Hoge verwachtingen van cruciaal duel: ‘Benieuwd wat Lazio gaat voelen’

Woensdag, 2 november 2022 om 15:45 • Wessel Antes • Laatste update: 15:49

Quinten Timber gelooft nog altijd in een goede afloop voor Feyenoord in de Europa League. De Rotterdammers hebben zich vorige week tegen Sturm Graz (1-0 nederlaag) in een slechte uitgangspositie verwikkeld, maar de hoop op een mooi Europees avontuur is nog altijd springlevend in De Kuip. Aanvoerder Orkun Kökcü denkt net als Timber dat het thuispubliek het verschil kan maken.

Timber zegt dat het elftal van Feyenoord nog altijd vol vertrouwen is. “Uiteindelijk moeten we doen waar we invloed op hebben en dat is morgen winnen met de fans achter ons. Dat kunnen we, ook met twee doelpunten verschil. Het is een finale morgen en we willen de fans laten zien dat we er klaar voor zijn. Ik ben een winnaar en het team ook. We willen voor het hoogst haalbare gaan”, aldus de 21-jarige middenvelder op de persconferentie.

Kökcü begon tegenover Feyenoord TV ook al over de kracht van De Kuip. “Ik ben er toch van overtuigd dat de steun er donderdag weer is, misschien juist nog wel meer. Je voelt wat het thuispubliek teweeg kan brengen. Thuis winnen we met 6-0 van Sturm Graz en uit hebben we het lastig. En dat is Sturm Graz. Ik ben benieuwd wat Lazio donderdag gaat voelen. We weten dat Europese wedstrijden enorm leven in De Kuip. Ik ben ervan overtuigd dat het een mooie sfeer wordt en dat wij in ieder geval voor tweehonderd procent zullen gaan.”

Trainer Arne Slot hoopt vooral dat de wedstrijd anders gaat zijn dan in het Stadio Olimpico, toen Feyenoord op pijnlijke wijze met 4-2 onderuit ging. “We moeten winnen, maar dat hebben we Lazio-uit ook geprobeerd. Toen waren we zeker niet agressief genoeg. De allerslechtste eerste helft onder mijn leiding hebben we daar gespeeld. Met het stadion dat vol achter ons staat, moet het een veel evenwichtigere wedstrijd worden dan in Rome.”