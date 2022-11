Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Oranje in de achtste finale

De 22e editie van het WK voetbal gaat bijna van start. Vanaf 20 november gaan 32 landen in Qatar strijden om de felbegeerde titel. De spelers van Nederland, België, Frankrijk en Brazilië zijn bij het grote publiek bekend, maar hoe staan landen als Australië, Zuid-Korea en Servië ervoor? In deze rubriek blikt Voetbalzone per poule vooruit op het WK en in deze tweede editie is het de beurt aan Groep B, waar onder meer voetbalgrootmacht Engeland in zit. De andere landen in deze poule zijn Iran, De Verenigde Staten en Wales.

Engeland

Engeland is ook dit jaar een van de favorieten om het toernooi te winnen. Manager Gareth Southgate kan dit WK wederom kiezen tussen een aantal sterspelers. Onder meer Harry Kane (Tottenham Hotspur), Phil Foden (Manchester City), Raheem Sterling en Mason Mount (beiden Chelsea) zullen hoogstwaarschijnlijk bij de 26-koppige selectie van de Engelsen zitten. Wel hebben the Three Lions te kampen met een aantal blessures. Vooral voor de rechtsachterpositie zijn met het niet meedoen van Reece James (Chelsea) en Kyle Walker (Manchester City) de opties flink afgenomen. Ook de blessure van Kalvin Phillips (Manchester City), die tijdens het EK vorig jaar alles speelde, is een flinke tegenvaller. Gelukkig voor Southgate lijkt de perfecte vervanger zich aan te dienen in de vorm van toptalent Jude Bellingham (Borussia Dortmund). De pas 19-jarige middenvelder verkeert dit seizoen in goede vorm: in de groepsfase van de Champions League scoorde hij al vier keer. Ook in de Bundesliga was hij goed voor drie doelpunten en een assist.

Dat Engeland tot de favorieten behoort is niet zo gek. De winnaar van het WK van 1966 staat vijfde op de FIFA wereldranglijst en behaalde in de zomer van 2021 nog de finale van het EK. In deze finale moest het land echter wel in Italië hun meerdere erkennen: De strafschoppenreeks ging met 3-2 verloren. Ook de weg naar het WK verliep voor Engeland moeiteloos. De Britten werden ongeslagen eerste en wisten zo onder meer Polen en Albanië achter zich te houden. De Nations League-campagne verliep daarentegen dramatisch. In de poule met Duitsland, Hongarije en Italië won Engeland niet één wedstrijd. Wel werd er drie keer gelijkgespeeld, waaronder de spectaculaire 3-3 tegen Duitsland in september. Het absolute dieptepunt voor Engeland in de Nations League was ongetwijfeld de 0-4 thuisnederlaag tegen Hongarije. Op 21 november staat voor de ploeg van Southgate het treffen met Iran op het programma. Vier dagen later, op 25 november, zijn de Verenigde Staten de tegenstander. Engeland sluit de poulefase op 29 november af met een wedstrijd tegen buurland Wales.

Iran

Iran doet in 2022 voor de zesde keer mee aan een WK. Althans, dat is de bedoeling. Oekraïne diende deze week nog een officieel verzoek in bij de FIFA om Iran, net als Rusland, uit te sluiten van deelname. De manier waarop de Iraanse regering optreedt, is volgens de Oekraïense voetbalbond 'in strijd met de principes en de normen' van de FIFA. Bovendien wijst de bond op 'de mogelijke betrokkenheid van Iran bij de militaire agressie van Rusland jegens Oekraïne'. Vooralsnog staat Iran op het speelschema en reizen spelers als Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord) en Mehdi Taremi (FC Porto) af naar Qatar. Een flinke tegenvaller voor Iran is het uitvallen van Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen). Azmoun scheurde begin oktober een kuitspier tijdens de warming-up voor Leverkusen. De Bundesliga-club zei dat de 27-jarige Azmoun naar verwachting zes tot acht weken zal missen. Een flinke aderlating: Azmoun maakte 41 doelpunten in 65 wedstrijden voor Iran.

Bovendien is er in Iran een heuse trainersrel gaande. De herverkiezing van voormalig voorzitter van de voetbalbond Mehdi Taj betekende namelijk dat ex-bondscoach Carlos Queiroz terug mocht keren naar Iran. De coach die Iran naar het WK gidste, Dragan Skocic, is hierom ontslagen. Terwijl de meeste teams zich voorbereiden op het WK, is er in Iran een oorlog tussen supporters van Skocic en Queiroz gaande. Nu Queiroz is aangesteld, heeft hij slechts twee wedstrijden de tijd gehad om zich op het WK voor te bereiden.

Tijdens die twee wedstrijden onder leiding van Queiroz werd er wel knap gewonnen van Uruguay. Op 23 september was Iran dankzij een doelpunt van Taremi met 1-0 te sterk voor de ploeg uit Zuid-Amerika. Ook Afrika Cup-winnaar Senegal kwam tegen Iran niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Tijdens de WK-kwalificatie werd Iran eerste in de groep. Het land wist in deze reeks het Zuid-Korea van Heung-min Son op drie punten afstand te houden. In de laatste editie van de AFC Asian Cup werd Iran in de halve finale door Japan uitgeschakeld. Wat echter geen goed voorteken is voor Iran, is het gegeven dat Iran in de voorgaande vijf WK-deelnames, de groepsfase nog niet doorkwam. Op 21, 25 en 29 november mag Iran opnieuw proberen de knock-out-fase te bereiken. Dan zijn in Qatar respectievelijk Engeland, Wales en de Verenigde Staten de tegenstander.

De Verenigde Staten

Het WK in Qatar wordt voor de Verenigde Staten de elfde deelname aan een wereldkampioenschap. Waar Amerikaanse kinderen vroeger vooral sporten als honkbal, basketbal en American football beoefende, wordt voetbal tegenwoordig steeds populairder. Dat valt ook af te lezen aan het relatief jonge nationale elftal. De gemiddelde leeftijd van het Amerikaanse elftal is 24,3 jaar en de selectie kent een aantal grote talenten die furore maken in Europa. Vooral Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) en Brenden Aaronson (Leeds United) worden gezien als grote talenten uit de Amerikaanse voetbalfabriek. Voeg daar spelers als Christian Pulisic (Chelsea), Sergiño Dest (AC Milan), Weston McKennie (Juventus) en Tyler Adams (Leeds United) aan toe en de Verenigde Staten kan zomaar voor een stunt zorgen dit WK.

Dat Amerika een aardig potje kan voetballen werd duidelijk tijdens de kwalificatie voor het toernooi. Het land werd weliswaar derde in de kwalificatiereeks achter Canada en Mexico, maar scoorde wel 21 goals in 14 wedstrijden, 4 meer dan Mexico. Dankzij deze doelpunten plaatste de VS zich direct voor het WK. Nummer vier Costa Rica had evenveel punten, maar moest vanwege een minder doelsaldo een play-off wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland winnen om het toernooi te bereiken. In de CONCACAF Nations Cup staat de VS tweede, met een punt minder en een wedstrijd minder gespeeld dan koploper El Salvador. In de oefenwedstrijden voorafgaand aan dit WK, boekte de VS wisselende resultaten. Waar het scoren in de kwalificatie nog vrij eenvoudig ging, lukte het de VS in de laatste twee oefenwedstrijden niet tot scoren te komen. De wedstrijd tegen Japan ging met 2-0 verloren en tegen Saudi-Arabië werd met 0-0 gelijkgespeeld. In de twee oefenwedstrijden daarvoor, won de VS met ruime cijfers van Marokko: 3-0. Ook speelde de formatie van Gregg Berhalter een wedstrijd tegen Uruguay, die tevens met 0-0 werd afgesloten. Op 21 november speelt Amerika tegen Wales. Daarna is op 25 november Engeland de tegenstander. Op 29 november Red, White and Blue het op tegen Iran.

Wales

Wanneer je het hebt over het Welshe voetbal, is het schier onmogelijk om niet bij Gareth Bale (Los Angeles FC) uit te komen. Bale is de topscorer aller tijden van het nationale team van Wales en had ook in de kwalificatiereeks voor dit WK een reusachtig aandeel. De oud-aanvaller van onder meer Real Madrid scoorde in de play-off-finale tegen Oekraïne het enige doelpunt van de wedstrijd en schoot zo zijn land eigenhandig naar Qatar. De mensen in Wales leven echter tussen hoop en vrees: Hun sterspeler kwakkelde afgelopen tijd met een spierblessure en speelde de afgelopen vijf weken slechts een paar minuten in de MLS. Zijn coach is echter hoopvol en denkt dat Bale spoedig weer beschikbaar zal zijn. Harry Wilson (Fulham), de jongste debutant ooit voor het Welshe elftal, is net teruggekeerd van een slepende blessure. Niet alleen Bale maar ook de razendsnelle Daniel James (Fulham), Kieffer Moore (Bournemouth), en doelman Danny Ward (Leicester City) zullen belangrijke spelers zijn voor Wales tijdens het WK in Qatar. Ook aanstormend talent Rabbi Matondo (Rangers), die tegen Ajax in de Champions League een penalty versierde, kan zich dit toernooi bewijzen aan het grote publiek.

Het WK in Qatar wordt voor Wales de tweede eindronde in de geschiedenis. De eerste keer was in 1958 en toen bereikte The Dragons de kwartfinale. Wel was Wales in 2021 aanwezig op het EK. Het land in het Verenigd Koninkrijk reikte tot de achtste finale, nadat het in de poulefase tweede werd achter Italië en zo Zwitserland en Turkije voor bleef. In de achtste finale werd er echter wel meteen met 0-4 van Denemarken verloren. In de Nations League van dit jaar degradeerde Wales uit groep A. In de tweeluiken tegen Nederland, België en Polen scoorde de ploeg van trainer Robert Page slechts zes keer. Echt hard onderuit gingen Bale en consorten ook weer niet: Tegen Nederland werd er slechts met 3-2 en 1-2 verloren. Tegen België wist Wales zelfs met 1-1 gelijk te spelen. Wales speelt hun eerste wedstrijd in Qatar op 21 november tegen de Verenigde Staten. Vier dagen later wordt er tegen Iran gespeeld, waarna Wales de groep afsluit op 29 november met het duel tegen Engeland.