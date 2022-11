Hazard staat voor opvallende terugkeer in Premier League

NEC heeft Bram Nuytinck nog altijd op de lijst staan voor een terugkeer naar Nijmegen. De 32-jarige centrale verdediger is momenteel bankzitter bij het Italiaanse Udinese in de Serie A. (Voetbal International)

Liverpool en Manchester City moeten flink in de buidel tasten om Jude Bellingham los te weken bij Borussia Dortmund. De negentienjarige middenvelder moet minstens 150 miljoen euro opleveren. (BILD)

(The Mirror)