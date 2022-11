Schreuder lijkt te openbaren hoe de toekomst van Ocampos eruitziet

Woensdag, 2 november 2022 om 14:06 • Wessel Antes • Laatste update: 15:11

Het lijkt erop dat Alfred Schreuder huurling Lucas Ocampos niet meer gaat gebruiken. Tijdens de persconferentie na afloop van de uitwedstrijd tegen Rangers (1-3) kwam de toekomst van de 28-jarige Argentijn aan bod na een gesprek over de scorende invaller Francisco Conceição. De van Sevilla gehuurde Ocampos kwam tot dusver slechts 114 minuten in actie, verdeeld over zes wedstrijden.

Schreuder had tijdens de persconferentie weinig zin om te praten over het gebrek aan speeltijd voor Ocampos. “Je moet vooral ook naar andere jongens kijken. De ontwikkeling van Conceição is goed, die is gekocht door ons. We kiezen ervoor om Francisco dan nog die speelminuten te geven. Dat is niks tegen Ocampos.” Op de vraag of de Argentijn uitgespeeld is bij Ajax, reageerde Schreuder vervolgens voorzichtig. “Dat gaan we zien, dat ligt ook aan hem.”

Over de negentienjarige Conceição is Schreuder zeer tevreden. De Portugees was dinsdagavond op Ibrox verantwoordelijk voor de 1-3. “Hij ontwikkelt zich goed, dat is goed om te zien. Hij had vandaag niet al te veel minuten, maar je ziet wel dat hij dreiging heeft. Die jongen moet geduldig blijven en hard blijven werken, dan komt dat vanzelf.” Conceição kwam deze zomer voor vijf miljoen euro over van FC Porto.

Ocampos kan sinds zijn komst naar Ajax op veel kritiek rekenen. In Veronica Offside zei analist Wim Kieft vorige maand dat hij totaal niet begrijpt waarom de Argentijn is gehaald. “Dat is geen Ajax-speler. Dat is echt een rouwdouwer. En dat kan hij wel vrij goed, die jongen, maar die past helemaal niet in het Ajax-systeem. Ze hebben bij Ajax niet goed geanticipeerd, want ze wisten dat Antony weg zou gaan. Op een gegeven moment raakten ze in paniek, we gaan maar halen, halen, halen.”