Neuer doet onthulling via Instagram: drie keer geopereerd aan huidkanker

Woensdag, 2 november 2022 om 13:06 • Wessel Antes • Laatste update: 13:08

Manuel Neuer is woensdag met een heftige onthulling naar buiten getreden via Instagram. De 36-jarige keeper heeft huidkanker gehad in zijn gezicht en heeft zich al drie keer moeten laten opereren. Om die reden komt de sluitpost daarnaast met een lancering van verzorgingsmiddelen om aandacht te vragen voor bescherming tegen de zon.

Neuer meldt via zijn social media dat hij inmiddels weer gezond is. Toch vindt hij het belangrijk om deze vorm van gezondheidsproblemen aan het licht te brengen. “Ik train altijd buiten en ik ben in mijn vrije tijd ook graag in de natuur te vinden. Voor ons is een modern zonbeschermingsfilter en een zonbeschermingsfactor van 50+ essentieel.” Zijn nieuwe verzorgingslijn Newkee voldoet aan deze voorwaarden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Neuer lanceert het merk samen met toptennisster Angelique Kerber, die kampt met hyperpigmentatie vanwege voortdurende blootstelling aan de zon. “We hebben allebei een eigen historie als het aankomt op huidziektes.” Neuer zelf kampt momenteel met een schouderblessure en werkt hard aan zijn herstel om op tijd fit te zijn voor het WK in Qatar. De verwachting is dat de 113-voudig international er gewoon bij is in november.

Duitsland opent het WK op 23 november met een wedstrijd tegen Japan. Vervolgens wacht een wedstrijd tegen Spanje, waarna de groepsfase wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Costa Rica. Voor Neuer is het zijn zevende eindtoernooi met de Duitsers. In de 113 wedstrijden die hij keepte hield hij 47 keer de nul. Zijn hoogtepunt voor Duitsland was de WK-finale van 2014, waarin Neuer eveneens de nul hield en voormalig PSV’er Mario Götze in de verlenging het winnende doelpunt maakte.