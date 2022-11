Bayern deelt straf uit voor rijden met alcohol op: ‘Het vermelden niet waard'

Woensdag, 2 november 2022 om 12:09 • Wessel Antes • Laatste update: 12:12

Bayern München heeft Benjamin Pavard dit seizoen gestraft voor het rijden met alcohol op, zo onthulde trainer Julian Nagelsmann gisteravond na afloop van de 2-0 thuisoverwinning tegen Internazionale in de Champions League. In de Franse media ging het gerucht dat de 26-jarige rechtsback zijn rijbewijs is afgepakt al even rond, maar vanuit de Beierse club is het nu dan ook daadwerkelijk bevestigd. Daarnaast heeft der Rekordmeister de Fransman een forse boete uitgedeeld, zo zegt Nagelsmann.



Bayern heeft Pavard gestraft met een boete van vijf cijfers, zo onthulde Nagelsmann na afloop tegenover Amazon Prime Video. Daarmee is de zaak voor de club gesloten volgens de oefenmeester. “Ik denk dat wij als club op de juiste wijze hebben gehandeld. Soms moet je een situatie even de tijd geven. Als de juiste straf is uitgedeeld, is de zaak af.” Uitgerekend de veelbesproken Pavard maakte dinsdagavond de openingstreffer voor Bayern.

Ook sportief directeur Hasan Salihamidzic heeft een reactie gegeven op de situatie. “Het incident is inmiddels acht weken oud. Bij de club hebben we de zaak binnen een paar dagen afgehandeld. Daarna heeft Pavard prima wedstrijden afgeleverd en ook vandaag heeft hij laten zien wat voor een speler hij is. Bij ons is de zaak klaar, en daarom het vermelden niet waard.”

Dinsdag bracht de Duitse tak van Sky Sports naar buiten dat Pavard ontevreden zou zijn met zijn rol als reservespeler, nu Noussair Mazraoui een aantal uitstekende wedstrijden heeft gespeeld. Het doorgaans zeer betrouwbare medium schreef zelfs dat de zaakwaarnemer van de rechtspoot al bezig is met het zoeken van een nieuwe club. Tegen Internazionale liet Pavard, ondanks alle commotie rondom zijn persoon, zijn voeten spreken.