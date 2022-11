Supermarktketen Jumbo onder vuur door verbazingwekkende WK-reclame

Woensdag, 2 november 2022 om 11:12 • Wessel Antes

Jumbo ligt op social media onder vuur dankzij een gloednieuwe WK-reclame. In de reclame is te zien hoe de Toppers samen met rapper Donnie hossend de polonaise lopen. Dit doen zij echter ook met een groep bouwvakkers op een bouwplaats, wat gevoelig ligt omdat duizenden arbeiders om het leven zijn gekomen bij de bouw van WK-stadions in Qatar.

Het grote publiek is al jaren kritisch op het feit dat het WK in Qatar wordt gehouden. De werkomstandigheden van bouwvakkers zijn onveilig en ook zouden zij in meerdere gevallen niet eens zijn uitbetaald. Daarnaast kwamen volgens mensenrechtenorganisaties duizenden arbeidsmigranten om het leven. Qatar zelf ontkent dat stellig en zegt dat er slechts drie mensen direct zijn overleden tijdens de bouw van stadions. Op social media heerst veel woede over de reclame van Jumbo.

Ik dacht dat het een grap was, maar Jumbo heeft écht een WK-reclamefilmpje gemaakt met hossende bouwvakkers. Nul komma nul komma nul inlevingsvermogen of maatschappelijk besef. #qatar #mensenrechten #uitbuiting #stadiondoden #bouwvakkers https://t.co/lYKa1GFOJk — Kirsten Verdel (@locuta) November 2, 2022

Ruud Bosgraaf van mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft inmiddels tegenover het Algemeen Dagblad al gereageerd op de reclame. “Jumbo wordt op social media gevierendeeld. De reclame komt als een boemerang bij ze terug. In onze Qatar-groepsapp werd de video vanmorgen vroeg al gedeeld. Zo'n filmpje is heel onverstandig van Jumbo. De hossende bouwvakkers maken het extra wrang. Dan plaats je jezelf als bedrijf buiten de werkelijkheid.’’

Jumbo zelf heeft tot op heden nog niet gereageerd op de commotie. Bosgraaf zelf vindt overigens dat niet alleen de bouwvakkers het probleem zijn in de reclame. “Het toernooi is omstreden. Veel bedrijven zijn dan ook terughoudend in hun uitingen. Ik ben verbaasd dat Jumbo een polonaise laat zien. Dat past niet bij het beeld wat we hebben van Qatar.”