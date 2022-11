Derksen ziet nog maar één club als optie om carrière Ihattaren te redden

Woensdag, 2 november 2022 om 10:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:52

Johan Derksen is van mening dat Mohamed Ihattaren nog een laatste kans verdient. De analist ziet Royal Antwerp nog als enige mogelijkheid om de carrière van het twintigjarige talent uit het slob te trekken. Ajax maakte maandag in een officieel persbericht bekend dat het de koopoptie op Ihattaren niet zal lichten. De aanvaller annex aanvallende middenvelder werd sinds januari 2022 gehuurd van Juventus, en had voor twee miljoen euro definitief overgenomen kunnen worden van la Vecchia Signora.

Nadat Ajax bekendmaakte de huuroptie niet te lichten, boden onder meer Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder aan om Ihattaren te helpen om de draad weer op te pakken. Derksen ziet nog slechts één optie om de carrière van de creatieveling te redden. “Overmars moet hem in huis nemen en dus uit zijn wijk in Utrecht halen, dat is de enige mogelijkheid”, stelt hij bij Vandaag Inside. "Die jongen moet je in huis nemen, daar moet je bovenop zitten. Dan kan hij heel veel geld waard worden en van veel betekenis worden voor Antwerp.”

“Mensen zijn tot het uiterste gegaan voor Ihattaren, dat kunnen ze in een huwelijk niet opbrengen”, vervolgt Derksen. “Dat hebben ze voor die jongen wel gedaan, zij zijn allemaal teleurgesteld. Maar hij verdient nog een laatste kans, want het loont de moeite als het wel lukt. Het is jammer om zo'n jongen naar de kloten te laten gaan.” De aanwezigheid van technisch directeur Overmars bij Antwerp kan volgens Derksen een positief effect hebben op Ihattaren. “Overmars had nog een beetje overwicht op hem. Als hij zich ervoor inzet…”

Nu Ajax de koopoptie op Ihattaren niet licht, keert het talent in januari terug naar Juventus, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. De club betaalde in augustus 2021 1,9 miljoen euro aan PSV om Ihattaren over te nemen. Bij Ajax kwam hij uiteindelijk tot slechts één duel in Ajax 1. In de verloren finale van de KNVB Beker tegen PSV (1-2) bracht Erik ten Hag hem in de slotfase als invaller binnen de lijnen.