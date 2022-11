‘Ajax strooit met zege op Rangers extra zout in wond van PSV’

Woensdag, 2 november 2022 om 07:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:07

Met de 1-3 zege op bezoek bij het Rangers van Giovanni van Bronckhorst, heeft Ajax de groepsfase van de Champions League enigszins met een positief gevoel kunnen afsluiten. De Amsterdammers eindigden derde in Groep A en verzekeren zich daarmee van overwintering in de Europa League. De Nederlandse ochtendkranten zagen Ajax een eenvoudige zege boeken als opmaat richting de topper tegen PSV van aanstaande zondag.

“Ajax strooit extra zout in wond PSV”, kopt Mike Verweij namens De Telegraaf. De Eindhovenaren slaagden er in augustus in een tweeluik met Rangers niet in om zich te kwalificeren voor de groepsfase van de Champions League. Met deze uitschakeling liet PSV zich van 45 miljoen euro ‘beroven’. “Ruud van Nistelrooij zal bij het bekijken van Rangers-Ajax dezelfde pijn hebben gevoeld als ruim twee maanden geleden. Voor de PSV-trainer was het treffen van de Amsterdammers verplichte kost, omdat zondag in de Johan Cruijff ArenA de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax op het programma staat. Ook niet prettig voor de trainer van PSV was het dat Rangers voor de ploeg van Schreuder het ideale voorproefje was voor het aankomende hoofdgerecht.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Johan Inan van het Algemeen Dagblad zag eveneens dat Rangers een ideale tegenstander was om het vertrouwen op te krikken na afstraffingen tegen Liverpool en Napoli. Toch is er volgens de journalist reden tot zorgen. “Ook tegen Rangers kon Ajax de zwakke omschakeling, rechterflank en luchtmacht lang niet altijd camoufleren. En dat Ajax na rust vooral tot de tegenaanval werd gedwongen, zal Schreuder ook zorgen moeten baren.” Volgens Inan is in de verdrukking komen tegen PSV met de kopsterke Luuk de Jong en ‘de handige aangever’ Cody Gakpo vragen om tegengoals. “En counteren zonder tanden is vragen om nog meer problemen.”

John Graat schrijft namens Trouw dat men zich in Eindhoven bij het zien van Rangers nog eens de haren uit de kop hebben getrokken. “Hoe is het toch mogelijk geweest dat PSV zich de toegang tot de Champions League heeft laten versperren door dit Rangers? De ploeg van Giovanni van Bronckhorst was slap in de duels, in balbezit slordiger dan menig amateurteam en gaf op het middenveld zeeën van ruimte weg.”

Ondanks de geringe tegenstand op Ibrox moeten ook enkele Oranje-internationals van Ajax het ontgelden. Owen Wijndal kreeg opvallend genoeg een basisplek ten faveure van Daley Blind. “Blind was was niet de enige international die met weinig plezier zal terugdenken aan het tripje naar Glasgow. Ook Steven Bergwijn liet, twintig dagen voor de eerste wedstrijd op het WK, wederom zien totaal niet in vorm te zijn. Kenneth Taylor, ook in de voorselectie voor het WK, wist zich weer niet te onderscheiden in een Europese wedstrijd. En Remko Pasveer ging in de slotfase door getreuzel weer in de fout.”

Willem Vissers van de Volkskrant zag op Ibrox vooral ‘Een heerlijk avondje voor de linkspoten van Ajax’. De journalist steekt de loftrompet over de eerste twee doelpuntenmakers. “Naar Steven Berghuis kijken, of naar Mohammed Kudus; dat maakte voetbal ondanks het totale gebrek aan spanning de moeite waard dinsdag in Glasgow. Kunstig. Passes met links. Diepte. Fantasie. Creativiteit. Doelpunten ook, van de linksbenige voetballers Berghuis en Kudus voor rust, al schoot de Ghanees dan met rechts bij de 0-2.”