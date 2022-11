Mohammed Kudus gaat in op concurrentiestrijd met vriend Brobbey

Woensdag, 2 november 2022 om 07:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:04

Mohammed Kudus gaat naar eigen zeggen momenteel een ‘gezonde concurrentiestrijd’ aan met Brian Brobbey. De laatste weken geeft Ajax-trainer Alfred Schreuder steevast de voorkeur aan Brobbey, maar dinsdagavond kreeg de Ghanees in het Champions League-duel met Rangers (1-3) weer eens de kans in de spits. Kudus liet zich gelden met een goal en een assist.

Schreuder gaf maandag tijdens de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Rangers op Ibrox aan dat Brobbey een twijfelgeval was. De spits bleek uiteindelijk niet fit genoeg, waardoor Kudus tegen the Gers in de punt van de aanval mocht starten. Kudus moest toezien hoe Brobbey de afgelopen weken het vertrouwen van Schreuder kreeg. “Brobbey kreeg de kans en hij pakte hem”, zegt de Ghanees tegenover Ziggo Sport. “Hij scoorde ook, dus ik denk dat het gezonde concurrentie is. Hij is mijn vriend en ik ben blij voor hem.”

“We blijven elkaar pushen en dat moeten we ook doen. We moeten elkaar blijven pushen om je best te blijven doen”, vervolgt Kudus, die wel iedere wedstrijd wil blijven spelen. “Maar ik probeer positief te blijven en er voor het team te zijn. Vandaag kreeg ik mijn kans en ik was er voor het team. We hebben het hele team nodig, niet alleen de elf spelers op het veld.”

Kudus tekende dinsdagavond tegen Rangers zijn tiende treffer van het seizoen in alle competitie aan. Toch weigerde hij na afloop in te gaan op zijn eigen prestatie. “We hebben de drie punten, dat was het belangrijkste, dus ik ben tevreden. Het komt door het teamspel, dus alle credits gaan naar iedereen, want iedereen was top vandaag”, aldus Kudus.