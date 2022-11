VZ 5: Ajax rekent af met Rangers; FIFA krijgt oproep tot WK-uitsluiting

Woensdag, 2 november 2022 om 00:00 • Laatste update: 01:51

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Conceição bevrijdt Ajax en bezorgt Van Bronckhorst zeer bedenkelijk record

Ajax heeft de groepsfase van de Champions League dinsdag afgesloten met een overwinning bij Rangers. De ploeg van Alfred Schreuder begon fenomenaal op Ibrox en liep binnen een half uur uit naar een 0-2 voorsprong. Ajax schakelde na rust twee versnellingen terug en liet de Schotten in de slotfase via een penalty terugkomen in de wedstrijd. Francisco Conceição, die pas net op het veld stond, maakte het met zijn eerste doelpunt voor Ajax snel daarna af: 1-3. Ajax wist al dat het derde zou worden in poule A. Rangers eindigt met het slechtste doelsaldo ooit (2-22) en nul punten onderaan: een negatief record voor Giovanni van Bronckhorst.

Wijndal schat ernst van blessure in: ‘Het is weer dezelfde enkel, heel zuur’

Owen Wijndal heeft tegen Rangers (1-3 winst) opnieuw een enkelblessure opgelopen. De linksback van Ajax was dit seizoen al maandenlang uitgeschakeld met een kwetsuur aan exact hetzelfde gewricht, zo verklaart hij na afloop tegenover RTL 7. "Het is iets minder pijnlijk dan daarnet, maar ik baal natuurlijk heel erg dat ik eruit moest", aldus de van AZ overgekomen vleugelverdediger.

Grote opsteker Nederland op coëfficiëntenlijst door knotsgek verloop Groep D

Sporting Portugal is als derde geëindigd in Groep D van de Champions League. In de rust stonden de Portugezen virtueel nog aan kop in de poule dankzij de voorsprong op Eintracht Frankfurt, dat in het tweede bedrijf de rug rechtte en met de zege aan de haal ging: 1-2. Tegelijkertijd won Tottenham Hotspur op bezoek bij Olympique Marseille (1-2), waardoor Sporting als derde eindigt in de groep. Marseille is uitgeschakeld, terwijl groepswinnaar Tottenham en Eintracht naar de knock-outfase van de Champions League gaan. De derde plek van Sporting is goed nieuws voor Nederland op de coëfficiëntenlijst, want Portugal loopt daardoor afgerond 1,17 coëfficiëntenpunten mis.

Oekraïne meldt zich in het verzet en roept FIFA op tot WK-boycot

De Oekraïense voetbalbond (UAF) gaat een officieel verzoek bij de FIFA indienen om Iran uit te sluiten van het WK in Qatar. Dat meldt de BBC maandagavond. De UAF betoogt dat het hardhandige onderdrukken van de protesten in Iran 'in strijd is met de principes en normen' van de wereldvoetbalbond, en wijst bovendien op mogelijke betrokkenheid van Iran in de Russische agressie jegens Oekraïne. De UAF voegt zich met het verzoek bij diverse Iraanse groeperingen, die ook al opriepen tot een boycot van het eigen nationale team.

‘Nuevo De Ligt’ Perr Schuurs wekt serieuze interesse van Spaanse top

Perr Schuurs wordt met speciale belangstelling gevolgd door Atlético Madrid, weet de Mundo Deportivo. Diego Simeone is op zoek naar een geschikt alternatief voor het centrale duo José María Giménez-Stefan Savic, en is in zijn zoektocht uitgekomen bij de 22-jarige stopper van Torino. Schuurs is na zijn vertrek bij Ajax bezig aan een wederopstanding, en heeft met zijn sterke prestaties bij i Granata zijn oude bijnaam 'de nieuwe Matthijs de Ligt' zelfs weer doen herleven.

