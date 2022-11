Wijndal schat ernst van blessure in: ‘Het is weer dezelfde enkel, heel zuur’

Dinsdag, 1 november 2022 om 23:27 • Jeroen van Poppel

Owen Wijndal heeft tegen Rangers (1-3 winst) opnieuw een enkelblessure opgelopen. De linksback van Ajax was dit seizoen al maandenlang uitgeschakeld met een kwetsuur aan exact hetzelfde gewricht, zo verklaart hij na afloop tegenover RTL 7. "Het is iets minder pijnlijk dan daarnet, maar ik baal natuurlijk heel erg dat ik eruit moest", aldus de van AZ overgekomen vleugelverdediger.

Wijndal begon voor het eerst sinds augustus in de basis en leverde direct een goede assist op Mohammed Kudus. Vlak voor rust raakte Wijndal geblesseerd. "Ik moest de bal koppen op de achterlijn en kreeg een zetje", legt de linksback uit. "Het loopt daar heel steil naar beneden." Wijndal belandde in 'de goot' die op Ibrox om het veld ligt. "Het was weer die enkel waarmee ik er al eerder lang uit ben geweest. Die enkel klapte even dubbel. Dan voel je direct dat eruit moet."

???? ??????????... Wijndal ?? Een vervelende botsing met de boarding en de linksback kan niet verder ??#ZiggoSport #UCL #RANAJA pic.twitter.com/h8mHxQWgKh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 1, 2022

Het is afwachten hoe ernstig de kwetsuur is, maar Wijndal is optimistisch. "Het is nu dik. We hebben al veel geijsd, dus ik hoop dat de zwelling snel weg is. Hoe ernstig het is? Morgen gaan we een scan maken, dan weet ik meer. Ik ben er afgelopen tijd natuurlijk al lang uit geweest. Het voelt nu wel minder erg dan toen. Dat geeft een goed gevoel, maar we moeten de scan afwachten. Het hoort er helaas bij. Het is zuur."

Wijndal kreeg de voorkeur boven Daley Blind en krijgt de vraag hoe ver hij af zat van een vaste basisplek. "Ik stond in de basis vandaag, toch?", knipoogt hij. "Over een langere periode? Dat ligt aan hoe ik speel. Ik denk dat het normaal is bij een club als Ajax. Niemand is zeker van een basisplaats. Je moet gewoon goed spelen. Blind eruit spelen is heel moeilijk, dat heb je kunnen zien. Het heeft gewoon lang geduurd. Hij is een international, een hele goede speler. Als je dan de kans krijgt moet je het laten zien. Het ging voor mijn gevoel wel goed, alleen dan gebeurt dit..."