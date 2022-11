Grote opsteker Nederland op coëfficiëntenlijst door knotsgek verloop Groep D

Dinsdag, 1 november 2022 om 23:01

Sporting Portugal is als derde geëindigd in Groep D van de Champions League. In de rust stonden de Portugezen virtueel nog aan kop in de poule dankzij de voorsprong op Eintracht Frankfurt, dat in het tweede bedrijf de rug rechtte en met de zege aan de haal ging: 1-2. Tegelijkertijd won Tottenham Hotspur op bezoek bij Olympique Marseille (1-2), waardoor Sporting als derde eindigt in de groep. Marseille is uitgeschakeld, terwijl groepswinnaar Tottenham en Eintracht naar de knock-outfase van de Champions League gaan. De derde plek van Sporting is goed nieuws voor Nederland op de coëfficiëntenlijst, want Portugal loopt daardoor afgerond 1,17 coëfficiëntenpunten mis.

Sporting Portugal - Eintracht Frankfurt 1-2

De amusementswaarde was in de openingsfase van de eerste helft beperkt voor de toeschouwers, want grote kansen werden er nauwelijks genoteerd. Sporting, met Jeremiah St. Juste in de basis, kwam in de 39ste speelminuut in een gunstige uitgangspositie. Door de mislukte poging van Djibril Sow om de angel uit een voorzet vanaf rechts te halen, kwam de bal voor de voeten van Arthur Gomes. De buitenspeler bleef ijzig kalm en haalde doeltreffend uit: 1-0. Met die tussenstand was Sporting zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League, en bovendien zou het voor het eerst in de geschiedenis zijn dat Portugal drie clubs in de eindfase van het miljardenbal zou hebben. In het tweede bedrijf ging het echter mis voor de Portugezen.

Na een uur spelen nam arbiter Slavko Vincic de discutabele beslissing om Eintracht een strafschop toe te kennen. Sebastián Coates maakte ogenschijnlijk onbewust hands en moest vervolgens toezien hoe Daichi Kamada aanlegde voor de strafschop. De middenvelder koos de juiste hoek: 1-1. Tien minuten later grepen de bezoekers de voorsprong. Ansgar Knauff had een uitstekende steekpass in huis op Randal Kolo Muani, die van binnen het zestienmetergebied met een diagonaal schot de verre hoek vond: 1-2. In het restant van de wedstrijd slaagde Sporting er niet meer in een nederlaag af te wenden.

Olympique Marseille - Tottenham Hotspur 1-2

Marseille begon met veel aanvalslust aan de ontmoeting en kreeg al binnen drie minuten de eerste kans. Alexis Sánchez kinkte ter hoogte van de penaltystip richting de hoek, maar zijn poging ging rakelings naast. De Chileen kreeg halverwege het eerste bedrijf opnieuw een uitstekende mogelijkheid; ditmaal voorkwam de uitblinkende doelman Hugo Lloris een treffer. Kort daarna kreeg Tottenham een forse tegenslag te verwerken: Son Heung-min werd hard geraakt door Chancel Mbemba en kon, zelfs na een lange blessurebehandeling, het duel niet meer vervolgen. De bezoekers stonden gedurende het eerste bedrijf onder hoge druk van Marseille, dat enkele minuten voor rust de voorsprong vond.

Jordan Veretout had een fraaie trap in huis uit een hoekschop en bediende Mbemba, die met een ferme kopbal de hoek vond: 1-0. In de tweede helft was Tottenham wakkergeschud. Er werd aanvallender gespeeld en Harry Kane kwam al binnen enkele minuten tweemaal dicht bij de gelijkmaker, al ontbrak het hem aan fortuin in de afronding. In de 54ste minuut viel de 1-1 alsnog. Ivan Perisic bezorgde de bal vanuit een vrije trap vanaf de linkerkant bij Clément Lenglet, die hoog boven de defensie uittorende en binnenknikte: 1-1. Kane dacht zijn ploeg na een uur spelen de voorsprong te bezorgen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Hoewel Marseille nog heel dicht bij een nieuw doelpunt kwam, ging Tottenham uiteindelijk met de zege aan de haal. Diep in blessuretijd maakte Pierre-Emile Højbjerg op aangeven van Kane de 1-2.

Waarom is de derde plek van Sporting Portugal goed nieuws voor Nederland?

Voor het bereiken van de knock-outfase van het miljardenbal ontvangt een club een bonus van liefst vijf coëfficiëntenpunten. Voor elke zege in een Europees toernooi deelt de UEFA twee clubpunten uit. Na de topscore van afgelopen week had Portugal dinsdag een belangrijke stap richting Nederland kunnen zetten op de coëfficiëntenlijst, want bij een zege én plaatsing voor de knock-outfase had Sporting liefst 1,17 landenpunten kunnen verdienen: vijf voor het bereiken van de achtste finale en twee voor een overwinning, gedeeld door zes (het oorspronkelijke aantal Portugese teams in Europa).

Wel wist FC Porto met 2-1 te winnen van Atlético Madrid, waardoor Portugal dinsdag in ieder geval 0,33 punten bijschreef. De bonus van Porto voor het behalen van de knock-outfase was afgelopen week al verrekend. Nederland pakte dankzij de winst van Ajax op Rangers (1-3) 0,4 punten: twee winstpunten gedeeld door vijf teams. Wel bestaat uiteraard de kans dat Sporting meer coëfficiëntenpunten haalt in de Europa League dan dat de ploeg in de Champions League zou doen. Momenteel heeft nummer zes Nederland in totaal 54,300 punten, terwijl nummer zeven Portugal een coëffeciëntenscore van 53,049 heeft.