Energiek Liverpool dient Napoli eerste nederlaag van het seizoen toe

Dinsdag, 1 november 2022 om 23:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:31

Liverpool heeft in de Champions League een overwinning weten te boeken op Napoli. Lange tijd was de ploeg van trainer Jürgen Klopp de bovenliggende partij, zonder dat de score kon worden geopend. In de 85e minuut was het dan toch raak via Mohamed Salah, waarna Darwin Núñez er op identieke wijze ook nog 2-0 van maakte. Napoli is daarmee zijn ongeslagen status van dit seizoen kwijtgeraakt, al blijft de ploeg van trainer Luciano Spalletti op basis van onderling resultaat eerste in Groep A, waarin Ajax zich als nummer drie voor de knock-outfase van de Europa League heeft gekwalificeerd.

Bij Liverpool had Virgil van Dijk een basisplaats, die naast hem in het centrum Ibrahima Konaté zag staan. Kostas Tsimikas kreeg op de linksbackpositie de voorkeur boven Andy Robertson. Op het middenveld waren er basisplaatsen voor onder meer James Milner en Curtis Jones. Laatstgenoemde stond achter de spitsen Salah en Roberto Firmino geposteerd. Bij Napoli kreeg Leo Østigård centraal achterin de voorkeur boven Juan Jesus. Aan de linkerkant van de verdediging stond Mathías Olivera, waardoor Mário Rui op de bank plaatsnam. Op de rechtsbuitenpositie werd Matteo Politano opgesteld, wat ten koste ging van voormalig PSV'er Hirving Lozano. Ook Piotr Zielinski nam plaats op de bank. De Pool zag Tanguy Ndombele zijn positie op het middenveld innemen.

Jones kreeg na een kleine vijf minuten spelen de eerste grote kans van de wedstrijd. De middenvelder schoot in de zestien net over het doel van de Italianen. Liverpool had in het eerste half uur de overhand, maar grote kansen kwamen er na de kans van Jones niet. Even na een half uur spelen bracht Kvicha Kvaratskhelia de bal bij Ndombele, die met zijn schot in de korte hoek, dat simpel kon worden gevangen door Alisson Becker, voor het eerste schot op doel voor de Napolitanen zorgde. In de tegenstoot testte Thiago de reflexen van Alex Meret. Een kleine vijf minuten voor rust stuurde Jones met een fraaie steekpass Salah weg, die oog-in-oog met Meret kwam te staan en zijn schot met links naast zag gaan. Later bleek de vedette in buitenspelpositie te zijn vertrokken.

Mohamed Salah geeft het laatste zetje ??? Napoli opweg naar de eerste nederlaag van het seizoen? ??#ZiggoSport #UCL #LIVNAP pic.twitter.com/DNjBNTPzbp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 1, 2022

Direct na de onderbreking kreeg Liverpool een domper te verwerken, toen Milner na een duel om de bal met Olivera verkeerd uitkwam en een spierblessure leek op te lopen. De routinier maakte een wisselgebaar en werd vervangen door Harvey Elliott. Napoli was de eerste ploeg na rust die een kans liet aantekenen. Op aangeven van Giovanni Di Lorenzo kon Victor Osimhen niet koppen, waarna de bal bij Kvaratskhelia terechtkwam. De Georgiër probeerde Alisson in de korte hoek te verrassen, maar schoot naast. Aan de andere kant kreeg Salah een schietkans uit een hoekschop, dat hoog over ging.

Even later dacht Napoli op voorsprong te komen. Een voorzet van Kvaratskhelia kwam op het hoofd van Østigård, die ongedekt raak kopte. Of het doelpunt daadwerkelijk zou tellen was minutenlang de vraag, waarna scheidsrechter Bastian Dankert na contact met de VAR het doelpunt toch afkeurde, nadat bleek dat de Noorse doelpuntenmaker met het puntje van zijn elleboog buitenspel stond. Ondanks de tegenvaller kreeg Napoli luttele minuten later de kans om wel een geldig doelpunt te maken. Op aangeven van Osimhen kwam de matig geraakte volley van Kvaratskhelia in de handschoenen van Alisson terecht.

Nadat Salah tien minuten voor tijd nog stuitte op Meret, was het vijf minuten voor tijd wel raak. Een kopbal van invaller Núñez kon op de lijn nog worden tegengehouden door de doelman van Napoli, maar aan de rebound van Salah was niets meer te doen: 1-0. In de zeven minuten aan blessuretijd schoot invaller Giacamo Raspadori ruim over. Aan de andere kant voorkwam uitblinker Østigård dat Salah een voorzet van Núñez kon binnenlopen. In minuut 98 sloeg Liverpool alsnog toe, nadat Núñez de bal à la Salah op de doellijn, na een initiële redding van Meret, binnen wist te tikken.