Foutloos Bayern München ook voor Internazionale te sterk

Dinsdag, 1 november 2022 om 22:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:33

Bayern München heeft ook het laatste groepsduel in de Champions League winnend afgesloten. Der Rekordmeister was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Internazionale, waardoor het alle groepswedstrijden winnend heeft afgesloten. Bayern eindigt dan ook als nummer één in Groep C, terwijl Inter als nummer twee richting de knock-outfase van het miljardenbal gaat.

Ex-Ajacieden Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch begonnen in de basis bij Bayern. Matthijs de Ligt raakte tegen FSV Mainz (6-2 winst) geblesseerd en was er daarom niet bij in de Allianz Arena. Zijn vervanger in het hart van de defensie was Benjamin Pavard. De Fransman, van origine een rechtsback, stond naast landgenoot Dayot Upamecano. Pavard zat de afgelopen weken op de bank omdat Mazraoui de voorkeur kreeg van trainer Julian Nagelsmann. Aan de kant van Inter begonnen Stefan de Vrij en André Onana in de basis. Denzel Dumfries moest genoegen nemen met een plek op de bank.

Bayern opweg naar de volle buit in de groepsfase ??#ZiggoSport #UCL #BAYINT pic.twitter.com/YUlBBNiUCl — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 1, 2022

Na tien minuten dacht de uitploeg recht te hebben op een penalty. Nicolò Barella schoot een halve volley hard tegen Sadio Mané op, die zijn gezicht beschermde met zijn handen. Scheidsrechter Ivan Kruzliak vond het niet zwaar genoeg voor een strafschop, maar daar dacht Dennis Higler, de videoscheidsrechter van dienst, anders over. De Nederlander riep Kruzliak naar het scherm voor een second opinion, maar de Slowaak bleef bij zijn beslissing. Na een half uur spelen kreeg Lautaro Martínez de uitgelezen mogelijkheid om zijn ploeg op voorsprong te schieten. Robin Gosens gaf een strakke voorzet op de Argentijnse spits, maar Martínez gleed de bal over het doel.

En als je je eigen kansen niet afmaakt, dan doet de tegenstander dat wel. Dat bleek dinsdagavond weer eens, toen Pavard drie minuten later de openingstreffer voor zijn rekening nam. De Fransman kopte een corner van aanvoerder Joshua Kimmich binnen en zette Bayern daarmee op voorsprong: 1-0. Gravenberch besloot halverwege de tweede helft zijn ex-ploeggenoot Onana vanaf afstand onder vuur te nemen, maar de Kameroener kon vrij simpel redden. Eric Maxim Choupo-Moting liet Gravenberch nog geen minuut later zien hoe het wél moet. De aanvaller schoot de bal op vrijwel dezelfde positie snoeihard in de kruising achter Onana: 2-0.