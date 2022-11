Barcelona sluit Champions League-campagne af met overwinning op Plzen

Dinsdag, 1 november 2022 om 22:54 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:36

Barcelona heeft de teleurstellende Champions League-campagne van dit seizoen met een overwinning afgesloten. De Catalanen speelden nergens meer om tegen Viktoria Plzen – daar Barcelona vorige week al werd veroordeeld tot de knock-outfase van de Europa League – maar wisten toch met 2-4 te winnen. De thuisploeg was brutaal en gaf zich niet zomaar gewonnen in eigen huis, maar moest het hoofd uiteindelijk toch buigen voor de club uit Spanje.

Xavi gooide zijn ploeg volledig om in Tsjechië en gaf de kans aan reservedoelman Iñaki Peña, die daarmee pas zijn eerste wedstrijd van het seizoen speelde voor de Catalanen. Ook de jonge middenvelder Pablo Torre mocht vanaf de aftrap beginnen. De Spanjaard maakte daardoor zijn debuut in de Champions League. Onder anderen Frenkie de Jong, Pedri en Ousmane Dembélé zaten op de bank. Dat weerhield Plzen, dat eveneens nergens meer om speelde, er niet van om vol voor de overwinning te gaan.

De uitploeg wist echter via Marcos Alonso, die de bal simpel over de doellijn kon lopen, al snel op voorsprong te komen. Plzen gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Na twintig minuten kwam Tomás Chory bijvoorbeeld heel dicht bij de gelijkmaker. De Tsjechische aanvaller kopte vanuit een vrije trap op de lat, waardoor Barcelona direct gewaarschuwd was. Enkele minuten later moest Peña met een knappe redding zelf in actie komen. Toch kon de ploeg van Xavi de marge nog voor rust uitbreiden naar twee. Raphinha zag de loopactie van Jordi Alba, waarna de linksback de bal voorgaf op Ferran Torres. De aanvaller deed wat hij moest doen en schoot raak: 0-2.

De thuisploeg maakte kort na rust de verdiende aansluitingstreffer. De Tsjechen deden in het eerste bedrijf namelijk absoluut niet onder voor de Catalanen. Het was Chory die Plzen via een penalty op 1-2 bracht. Torres maakte slechts drie minuten later de 1-3 na een fijne combinatie met Raphinha, maar Plzen kwam na een uur spelen weer terug tot 2-3. Adam Vlkanova legde de bal middels een fijne voorzet zo op het hoofd van Chory, die binnenknikte. Torre besliste een kwartier voor tijd de wedstrijd. De middenvelder schoot van dichtbij hard in het dak van het doel: 2-4. In de slotfase schoot Plzen-middenvelder Erik Jirka nog op de paal, maar nóg een doelpunt zat er niet meer in voor de Tsjechen.