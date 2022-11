Conceição bevrijdt Ajax en bezorgt Van Bronckhorst zeer bedenkelijk record

Dinsdag, 1 november 2022 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:12

Ajax heeft de groepsfase van de Champions League dinsdag afgesloten met een overwinning bij Rangers. De ploeg van Alfred Schreuder begon fenomenaal op Ibrox en liep binnen een half uur uit naar een 0-2 voorsprong. Ajax schakelde na rust twee versnellingen terug en liet de Schotten in de slotfase via een penalty terugkomen in de wedstrijd. Francisco Conceição, die pas net op het veld stond, maakte het met zijn eerste doelpunt voor Ajax snel daarna af: 1-3. Ajax wist al dat het derde zou worden in poule A. Rangers eindigt met het slechtste doelsaldo ooit (2-22) en nul punten onderaan: een negatief record voor Giovanni van Bronckhorst.

Waar de opstelling van Ajax de laatste tijd nauwelijks wijzigde, voerde Schreuder in Schotland drie wijzigingen door. Meest opvallend was de basisplek van Owen Wijndal ten faveure van Daley Blind. Kenneth Taylor kwam terug in het elftal in plaats van Davy Klaassen, terwijl Mohammed Kudus in de spits de niet geheel fitte Brian Brobbey verving. Van Bronckhorst wijzigde zijn elftal eveneens op drie plekken en verving onder meer de geschorste John Lundstram. Zijn plek werd ingenomen door de 37-jarige Steven Davis.

GOAL! Ajax komt via Wijndal, Kudus en eindstation Berghuis al vroeg op 0-1 in Glasgow! #UCL #RANAJA pic.twitter.com/MFlEyVpPwz — VTBL ? (@vtbl) November 1, 2022

De Amsterdammers begonnen wervelend op Ibrox en namen na vier minuten via een schitterende aanval de leiding. Dusan Tadic stak Kenneth Taylor weg over de linkerflank, waarna diens lage voorzet bij Kudus terechtkwam. De spits legde in één beweging klaar voor Berghuis, die met een subtiele voetbeweging afrondde: 0-1. Ajax had overwicht, maar stond na een kwartier de eerste grote kans toe aan Rangers. Fashion Sakala zag zijn kopbal van de lijn gehaald worden door Calvin Bassey.

Daarna was het toch weer Ajax dat de klok sloeg. Na een half uur spelen volgde direct achter elkaar drie enorme kansen voor de Amsterdammers, waarvan de tweede een doelpunt werd. Bij de eerste mogelijkheid verzuimde Steven Berghuis gebruik te maken van dom balverlies bij Rangers. Een paar minuten daarna haalde Wijndal de achterlijn, om vervolgens Kudus aan te spelen. De Ghanees kon aannemen en via het hoofd van Leon King binnenschieten: 0-2. Bergwijn had het een minuut later een-op-een met Allan McGregor kunnen beslissen, maar wist de doelman in de verre hoek niet te kloppen.

?????????????????? ??????????????¸??~?? ???? Een geweldige pass van Dušan Tadic en de wedstrijd is op slot ?????#ZiggoSport #UCL #RANAJA pic.twitter.com/WFadBgFyPH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 1, 2022

Het leek de perfecte avond te worden voor Ajax, dat vlak voor rust toch een domper te verwerken kreeg. Wijndal kwam ongelukkig hard in botsing met de reclameborden en moest eraf. Opvallend genoeg mocht de rechtsbenige Devyne Rensch, en niet Blind, hem vervangen. De gelegenheidslinksback speelde een hoofdrol bij het begin van de tweede helft. Rensch trok kort na rust aan de noodrem na een zwakke ingreep en ontving daarvoor geel. Enkele minuten later leek hij Kudus een doelpunt te schenken met een perfecte lage voorzet. Die treffer hield echter geen stand vanwege nipt buitenspel.

Ajax leek de teugels wat te laten vieren en had na zeventig minuten een redding van Remko Pasveer nodig om het doel schoon te houden. De goalie kon een fraai afstandsschot van Scott Arfield nog net onder de lat vandaan tikken. Rangers was echter niet bij machte om het offensief door te zetten. In de slotfase gaf Tadic een goede voorzet op Edson Álvarez, die de bal slecht op het hoofd kreeg. Pasveer leek aan de overzijde te blunderen door de bal te schenken aan Alfredo Morelos, die de bal naast het lege doel schoof. In de 86e minuut ging het alsnog mis voor Ajax. Álvarez zette een duw in de rug in bij Rabbi Matondo: penalty voor Rangers. Tavernier klopte Pasveer door rechtdoor te schieten: 1-2. De spanning bleef maar enkele minuten in het duel, want Tadic verstuurde daarna een geweldige pass op Conceição. De Portugees kapte zijn tegenstander achter het standbeen langs uit en schoof beheerst binnen: 1-3.