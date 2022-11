Wijndal valt geblesseerd uit tegen Rangers en krijgt opmerkelijke vervanger

Dinsdag, 1 november 2022 om 21:47 • Jeroen van Poppel

Owen Wijndal heeft dinsdagavond een vervelende blessure opgelopen. De linksback van Ajax kwam in de Champions League-wedstrijd tegen Rangers vlak voor rust hard in aanraking met de reclameborden en bleef liggen in de goot die daar op Ibrox ligt. Wijndal moest zich ondersteund door twee verzorgers laten wisselen. Daley Blind zou als linksback de meest voor de hand liggende vervanger zijn, maar Alfred Schreuder koos voor Devyne Rensch. Ajax leidt bij rust met 0-2 na doelpunten van Steven Berghuis en Mohammed Kudus.

Op de beelden ziet de blessure van Wijndal er vervelend uit. Een enorme domper voor de voormalig AZ'er, die juist net teruggekeerd was van een kwetsuur. Wijndal begon voor het eerst sinds augustus in de basis bij Ajax en kreeg de voorkeur boven Blind, doorgaans de vaste linksback. Blind zit wel op de bank, maar mocht het veld niet betreden, omdat Schreuder dus koos voor Rensch. Ook laatstgenoemde is net hersteld van een blessure.