Sneijder herkent Frank de Boer niet: ‘Hij is ergens langs geweest, denk ik’

Dinsdag, 1 november 2022 om 21:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:07

Frank de Boer lijkt een botoxbehandeling te hebben ondergaan, zo concludeert Wesley Sneijder in de voorbeschouwing van de wedstrijd Rangers - Ajax op RTL 7. De Boer verschijnt met een opvallend uiterlijk in beeld op de tribunes van Ibrox en wordt door Sneijder zelfs aangezien voor diens broer. "Hij ziet er goed uit, Ronald! Hij is weer ergens langs geweest, denk ik", lacht Sneijder.

Het gaat wel degelijk om Frank de Boer, die inderdaad meer gelijkenissen vertoont met zijn tweelingbroer dan de laatste jaren. Ronald de Boer is al jaren open over zijn botoxgebruik. Laatstgenoemde begon tien jaar geleden aan 'een tweede leven'. "Nou, ik heb een nieuwe vriendin natuurlijk", legde hij in 2015 uit aan Linda. "Zij is tien jaar jonger dan ik, dat maakt wel uit. Plus: ze is de dochter van een arts, inmiddels de botoxspecialist van Amsterdam."

Frank de Boer op Ibrox

Ook onderging Ronald de Boer destijds een haartransplantatie. Frank wilde daar aanvankelijk niet aan, maar ging in 2016 alsnog overstag. “Het is niet dat ik hem heb moeten overtuigen", zei Ronald in reactie daarop. "Ik denk dat Frank door bepaalde inzichten zelf overstag is gegaan. Dan zag hij zichzelf terug op televisie of op een foto en keek hij naar mij: zo kan het ook."

Ronald en Frank de Boer samen