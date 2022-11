Atlético blameert zich in Porto: slechtste eindnotering ooit onder Simeone

Dinsdag, 1 november 2022 om 20:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 21:06

Atlético Madrid heeft dinsdagavond al haar laatste Europese duel van het seizoen gespeeld. De Spanjaarden gingen op bezoek bij FC Porto met 2-1 onderuit en zagen de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Club Brugge in een doelpuntloos gelijkspel eindigen. Atlético staat daardoor als nummer vier met lege handen, terwijl de Belgen op plek twee in de poule eindigen. Porto komt als groepswinnaar uit de bus, Leverkusen gaat als nummer drie de Europa League in.

FC Porto – Atlético Madrid 2-1

De knock-outfase van de Europa League leek voorafgaand aan de wedstrijd van dinsdagavond een schrale troost voor Atlético, dat door het gelijkspel tegen Bayer Leverkusen (2-2) van vorige week al was uitgeschakeld in de Champions League. Het liep echter anders voor de ploeg van Diego Simeone in Portugal. De Spanjaarden zagen Mehdi Taremi al na slechts vijf minuten de score openen. Middenvelder Pepê gaf de bal mee aan Evanilson die, al dan niet bewust, Taremi een niet te missen kans gaf. De Iraniër schoot de bal vervolgens van dichtbij in het lege doel: 1-0.

Twintig minuten later ging het opnieuw mis voor Los Rojiblancos. Galeno profiteerde van een fout van Atlético-verdediger Stefan Savic en legde de bal terug op Stephen Eustáquio. De Canadees schoot vanaf de penaltystip verwoestend raak: 2-0. Antoine Griezmann leek in de zeventigste minuut de aansluitingstreffer te maken, maar die goal werd afgekeurd wegens een overtreding van Rodrigo De Paul in de aanloop naar het doelpunt. Uiteindelijk maakten de Spanjaarden in de slotfase nog de aansluitingstreffer via een eigen doelpunt van Iván Marcano, maar een gelijkspel zat er niet meer in. Het is de eerste keer dat de Madrilenen als laatste in een Europese groep eindigen onder Simeone, die in 2011 voor de groep kwam te staan in Madrid.

Bayer Leverkusen - Club Brugge 0-0

De thuisploeg, met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis, was in de beginfase de bovenliggende partij. Onder meer Callum Hudson-Odoi, Edmond Tapsoba en Robert Andrich probeerden gevaar te stichten, maar tot echte kansen leidde dat niet. Club Brugge, met Noa Lang en Bjorn Meijer in de basis, probeerde het via gevaarlijke voorzetten van Hans Vanaken en Ferran Jutglà, die geen teamgenoot in vrije positie voor het doel konden bereiken.

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam even na een half uur spelen op naam van Moussa Diaby. De pijlsnelle aanvaller zag zijn inzet richting de linkerhoek gekeerd worden door Simon Mignolet. Aan de andere kant had Lukas Hrádecký een even zo knap antwoord op een schot van Kamal Sowah. Vlak voor het verstrijken van de eerste helft had ook Frimpong op het scorebord terecht kunnen komen. De rechtervleugelverdediger schoot in kansrijke positie naast.

Net na rust kwam Club bijna op voorsprong via Tajon Buchanan, die zijn schot vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied op de lat zag belanden. Uit de daaropvolgende rebound schoot Eduard Sobol rakelings naast. De eerste grote kans voor Leverkusen na rust kwam op naam van Patrick Shick. Uit een hoekschop van Kerem Demirbay dacht de Tsjech met zijn kopbal voor de voorsprong te zorgen, ware het niet dat Mignolet een geweldige reflex in huis had.

Lang werd in de 67e minuut vervangen voor Andreas Skov Olsen, aan wie de Nederlander zijn basisplaats dit seizoen grotendeels heeft verloren. Tien minuten voor tijd trof Andrich uit een goed aangesneden hoekschop de lat, waarna hij werd teruggefloten voor een overtreding op Mignolet. In de laatste tien minuten probeerden met name de Duitsers nog voor een doorbraak te zorgen. Onder meer Bakker had een schot in huis, dat hoog over ging. In blessuretijd zou er niets meer aan de stand veranderen.