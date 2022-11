Vier spelers met Nederlands paspoort beginnen aan Bayern München - Inter

Dinsdag, 1 november 2022 om 20:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:03

Bayern München treedt dinsdagavond met Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch in de basis aan tegen Internazionale. Matthijs de Ligt raakte tegen FSV Mainz (6-2 winst) geblesseerd en is er daarom niet bij. Aan de zijde van Inter staat Stefan de Vrij aan de aftrap; Denzel Dumfries begint op de bank. Ook is er een basisplaats voor Duits international Robin Gosens, tevens in het bezit van een Nederlands paspoort. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Bayern is al verzekerd van de eerste plek in Groep C van de Champions League, terwijl Inter zeker als runner-up zal eindigen. Beide clubs kunnen daarom gevestigde namen sparen en doen dat dan ook. Zo ontbreken bij Bayern Alphonso Davies, Jamal Musiala, Leon Goretzka en Serge Gnabry. Gravenberch profiteert daarvan en speelt daarom voor het eerst in acht wedstrijden vanaf de aftrap. De voormalig Ajacied staat op papier opgesteld als nummer 10, met in zijn rug Joshua Kimmich en Marcel Sabitzer.

Mazraoui veroverde afgelopen weken een basisplaats ten koste van Benjamin Pavard, die dankzij de blessure van De Ligt terugkeert in het basiselftal als centrumverdediger. Pavard staat naast Dayot Upamecano, terwijl Josip Stanisic als linksback speelt. In het doel staat Sven Ulreich; Manuel Neuer is nog altijd geblesseerd. De voorhoede wordt van rechts naar links gevormd door Kingsley Coman, Eric Maxim Choupo-Moting en Sadio Mané.

Ook bij Inter zijn de nodige wijzigingen te ontdekken. Zo krijgen onder meer Dumfries, Martin Skriniar, Alessandro Bastoni, Hakan Çalhanoglu, Edin Dzeko rust. André Onana behoudt in het doel de voorkeur boven Samir Handanovic. De Vrij speelt centraal achterin naast Francesco Acerbi en Matteo Darmian. Raoul Bellanova is op de rechtervleugel de vervanger van Dumfries, terwijl Gosens links speelt. Het middenveld wordt gevormd door Roberto Gagliardini, Nicolò Barella en Kristjan Asllani. Voorin krijgt Lautaro Martínez ondersteuning van Joaquín Correa.

Opstelling Bayern München: Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Gravenberch, Sabitzer; Mané, Choupo-Moting, Coman

Opstelling Internazionale: Onana; Bellanova, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Martinez, Correa