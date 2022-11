‘Ik raakte goed bevriend met Rafael en Estavana. Zij heeft veel balgevoel’

Dinsdag, 1 november 2022 om 23:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:05

In de serie Ex on the Pitch komen ex-profvoetballers op bezoek in De Voetbalfabriek in Almere. Samen met presentator Jelle Kusters blikken ze terug op hun carrière en spelen ze een aantal minigames. In de zevende aflevering is het de beurt aan Kees Luijckx, die na avonturen in onder meer Griekenland en Denemarken eind vorig seizoen zijn carrière beëindigde bij Roda JC Kerkrade.

Door Jelle Kusters & Jonathan van Haaster

Na zijn debuut voor AZ wordt de inmiddels 36-jarige oud-verdediger verhuurd aan Excelsior en ADO Den Haag. In 2010 volgt de definitieve overstap naar NAC Breda. Na een seizoen bij Roda vertrekt Luijckx voor het eerst naar het buitenland, om kortstondig voor het Griekse Niki Volou te spelen. Nadat zijn avontuur in Hongarije bij Videoton ook slechts een half jaar blijkt te duren, vindt Luijckx in Denemarken wel zijn langere thuis. Bij SönderjyskE blijft hij liefst vijf seizoenen, waarna hij een half jaar bij Silkeborg aan de slag gaat, voordat hij zijn carrière bij Roda afsluit. In Denemarken raakt Luijckx goed bevriend met Rafael van der Vaart, die mede door de handbalcarrière van zijn vriendin Estavana Polman in 2016 naar de Deense topclub FC Midtjylland vertrekt.

"Ik speelde bij Silkeborg, waar het heel leuk was", begint Luijckx. "Van der Vaart woont daar en onze gezinnen raakten goed bevriend. We besloten een huisje te huren aan de Deense kust en dat beviel zo goed, dat we daar met onze gezinnen zes, zeven weken allerlei huisjes hebben gehuurd. Altijd met een voetvolleyveld daarbij. De vrouwen deden daar vaak niet aan mee, al liet Estavana zich weleens zien. Die kon dat ook goed, zij heeft veel balgevoel. De buren deden ook weleens mee. Zij wisten van Rafael en Estavana wel wie ze waren. Van mij weet ik het niet, haha. Maar het ging weleens zo ver dat als we een huisje gingen huren, er een voetvolleyveld bij moest zijn." Waar Van der Vaart in 2018 zijn carrière beëindigde bij Esbjerg fB, was Luijckx nog actief. Daarom moest hij de oud-ster van onder meer Real Madrid regelmatig teleurstellen.

"Terwijl Rafael in het huisje zat, moest ik de training bij Silkeborg hervatten. Dat was alleen maar loopwerk. Toen kwam ik helemaal kapot thuis, terwijl Rafael dan klaar was om te voetvolleyen." Luijckx werkt tegenwoordig als analist. Tot een titelkandidaat op het WK wil Luijckx het Nederlands elftal niet rekenen. "Ik denk niet dat Oranje een outsider is voor het WK. Nederland heeft traditiegetrouw last om een harmonieus team te bouwen. Dat is wel iets waar Louis van Gaal voor kan zorgen. Dat iedereen hetzelfde doel nastreeft." Van alle Oranje-spelers, heeft Luijckx de hoogste verwachtingen van Frenkie de Jong. "Dat vind ik de allerbeste speler die we hebben. Centraal achterin zou ik zeker starten met Jurriën Timber, die heeft iets speciaals. Met naast hem Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. Als linksback zou ik voor Tyrell Malacia kiezen, dat is niet zo ingewikkeld. De rest laat ik aan Van Gaal, haha."