Van der Vaart neemt contact op: ‘Ongelooflijke flapdrol! Het stoort mij enorm’

Dinsdag, 1 november 2022 om 18:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:56

Rafael van der Vaart wordt verdrietig van de aftakeling van de voetbalcarrière van Mohamed Ihattaren. De oud-international zou dolgraag zien dat de middenvelder van Juventus, nu nog gehuurd door Ajax, de draad weer weet op te pakken. Van der Vaart nam zelfs contact op met Ihattaren. "Ik heb hem ook een paar appjes gestuurd. Dan stuurde hij me een duimpje terug. Erg weinig", aldus Van der Vaart bij Ziggo Sport.

Ajax maakte deze week bekend dat de koopoptie in het huurcontract van Ihattaren niet wordt gelicht. "Het maakt mij een beetje verdrietig", zegt Van der Vaart. "Wesley Sneijder heeft gezegd dat Ihattaren hem altijd mag bellen. Ik heb hem dus ook wat appjes gestuurd. Het zit er blijkbaar niet in, maar mijn handen jeuken." Van der Vaart is streng voor Ihattaren. "Ik vind hem echt een ongelooflijke flapdrol, dat meen ik serieus. Hij beseft niet... Ik heb bijvoorbeeld een zoon van zestien en die vindt hem fantastisch, net als Ziyech, linkspoten. Mij vond hij ook fantastisch", zegt Van der Vaart met een behoorlijke kwinkslag.

'Focus je gewoon op het voetballen, dat is het mooiste wat er is.' ?? Rafael baalt van de ontwikkelingen rondom 'flapdrol' Mohamed Ihattaren ??#ZiggoSport #UCL #RANAJA pic.twitter.com/iDK5iZ3kWN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 1, 2022

"Maar voor kinderen zijn dat soort spelers nu de voorbeelden. Dat beseft hij niet. Hij heeft zoveel talent. Hij gooit zoveel weg. Dan kun je wel een lang contract bij Juventus hebben getekend (tot medio 2025, red.), maar... Het stoort me enorm. Ik denk dat hij moeilijk te bereiken is. Iedereen wil hem graag helpen, alleen hij wil niet geholpen worden. Of hij nu Wesley belt, mij belt of jou belt, het gaat erom: wil hij geholpen worden?"

Van der Vaart geeft Ihattaren niet op. "Ik geloof dat het nooit klaar is. Hij is twintig. Hij kan nog steeds morgen wakker worden en denken: die mensen hebben allemaal gelijk. Ik ga hier honderd procent voor. Je kan nog steeds van het leven genieten en je ding doen, dat heeft hij ook nodig. Alleen: focus je op het voetbal, man. Dat is het mooiste wat er is. Echt."