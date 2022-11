Kabinet blijft bij standpunt en stuurt afvaardiging naar WK in Qatar

Dinsdag, 1 november 2022 om 18:11 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:19

Het kabinet blijft bij zijn besluit om een Nederlandse delegatie af te sturen naar het WK in Qatar. D66 probeerde daar dinsdag nog een stokje voor te steken, maar Sportminister Conny Helder (VVD) houdt voet bij stuk. Het wel of niet afsturen van een Nederlandse delegatie naar Qatar was al langer onderwerp van gesprek in de politiek, onder meer door de gebrekkige mensenrechten in het land.

D66 vroeg dinsdag opnieuw aan het kabinet om geen afvaardiging van de regering naar het WK te sturen. “Sinds het kabinet aankondigde te gaan, zien wij schaamteloze berichten in het nieuws”, zei D66-Kamerlid Jeanet van der Laan daarover in de Tweede Kamer. Ze refereerde onder meer aan de vijftig Oranje-supporters die op kosten van Qatar naar het WK gaan en het bericht dat duizenden arbeidsmigranten in het organiserende land uit hun huis zijn gezet om plaats te maken voor afreizende voetbalsupporters.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Laan was niet te spreken over de Oranje-supporters die in ruil voor positieve berichten op social media gratis naar het WK gaan. “Dit is propaganda”, was het Kamerlid duidelijk. Helder, de minister van Langdurige Zorg en Sport, heeft de berichten ook gelezen, maar gaf aan dat dat niets verandert aan het standpunt van het kabinet. “We hebben besloten om een constructief-kritische dialoog met Qatar te blijven aangaan.” De beslissing is volgens Helder ‘niet lichtzinnig’ genomen.

De oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat Nederland afhankelijker is geworden van vloeibaar gas. Qatar is één van de belangrijkste gas-exporteurs ter wereld. Nu duidelijk is dat Nederland naar de oliestaat afreist, is het alleen nog de vraag wie het land gaat vertegenwoordigen in Qatar. Dat kan Helder zelf zijn, maar ook premier Mark Rutte of koning Willem-Alexander. “Daar is nog geen besluit over genomen”, zegt Helder.