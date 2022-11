Van Kessel verliest alles door verslaving: ‘Mijn vriendin zei: ‘Pak je spullen’’

Dinsdag, 1 november 2022 om 17:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:15

Gino van Kessel kampt met een hardnekkige gokverslaving. De 29-jarige rechtsbuiten raakte de afgelopen jaren steeds dieper in de problemen en zag onlangs zijn relatie stranden. "Vier weken geleden kwam mijn vriendin erachter dat ik toch weer gegokt had. Ze zei: 'Pak je spullen. Je gaat het huis uit. Er zit geen toekomst in'", aldus Van Kessel in de ESPN-podcast Fresia & Milan Parkeren de Bus.

Van Kessel was twaalf jaar samen met Debbie Dhillon, met wie hij twee kinderen van vijf en één heeft. De spits, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep, had zijn omgeving drie jaar geleden al verteld over zijn gokproblemen. "Ik dacht dat ik sterk genoeg was om zelf te stoppen", vertelt Van Kessel. "Dat heb ik weleens een maandje vol kunnen houden. Weleens drie maanden, weleens vier maanden. Maar ik heb nooit écht kunnen stoppen. Want dan begon ik weer en dan ging maar door en door en door. Het werd van kwaad tot erger."

De ex-vriendin van Van Kessel gaf hem veel kansen om de verslaving te overwinnen. "Op een gegeven moment werd ik geconfronteerd en dan probeerde ik altijd een smoes te verzinnen om mezelf eruit te praten. Dat lukte heel vaak, maar ook een aantal keer lukte dat niet. Dan gaf ik het toe, van: 'Sorry, je hebt gelijk. Ik zal het niet meer doen.' Maar in mijn achterhoofd had ik dan nog heel veel dingen die ik niet had verteld. Ik dacht: ik kan het niet vertellen, dan raak ik straks mijn gezin en mijn vrienden kwijt."

Aanvankelijk zocht Van Kessel geen hulp. "Ik dacht dat ik het zelf wel kon regelen. Hoe je dat dan doet? Door dingen die je moet betalen met het gokken op te lossen. Dat heeft me alleen maar verder en verder de put in gezogen. Het is een heel groot probleem. Als je tachtig tot negentig procent van je salaris vergokt, dan is dat een probleem. Als je geen rekeningen meer kan betalen, omdat je gegokt hebt en doorgaat met gokken en er geen geld meer overblijft, dan is dat zeker een probleem."

Een maand geleden liep de relatie van Van Kessel op de klippen. Naar eigen zeggen is dat het omslagpunt in zijn leven. "Ik heb ook tegen haar gezegd: 'Ik ben je er zeer dankbaar voor.' Die klap had ik echt nodig om een ommekeer teweeg te brengen. De wereld zakte onder mijn voeten weg. Toen kwam echt het besef dat het zo niet langer kon." Van Kessel is in therapie bij een verslavingskliniek. De aanvaller zit na zijn vertrek bij het Hongaarse Gyirmót FC afgelopen zomer zonder club.