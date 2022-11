Rondreizende Nederlandse doelman gaat na 19 clubs voor illuster record

Dinsdag, 1 november 2022 om 17:40 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:01

André Krul tekende ruim twee weken geleden een contract tot medio 2023 bij zijn negentiende (!) club uit zijn carrière: Glacis United in Gibraltar. De 35-jarige doelman, die in Nederland actief was bij onder meer Telstar, Sparta Rotterdam, Katwijk en SC Cambuur, heeft tijdens zijn carrière een heuse wereldreis gemaakt en kan in de herfst van zijn loopbaan nog een illuster record op zijn naam schrijven.

Krul – geen familie van Tim – heeft bij clubs uit onder andere Colombia, België, Japan, Australië en Duitsland gespeeld. Het bijzondere is dat hij de eerste Nederlander kan worden die in Europa, Zuid-Amerika, Azië, Australië en Afrika heeft gespeeld. Alleen het laatstgenoemde continent ontbreekt nog. De doelman, die inmiddels zijn debuut voor Glacis United heeft gemaakt, wil het rijtje graag compleet maken.

"Ik ben nu zo dicht bij het punt dat ik de eerste Nederlandse speler in de geschiedenis kan worden die op elk continent heeft gespeeld”, zegt Krul in gesprek met NOS Langs de Lijn en Omstreken. “Nu aan het eind van mijn carrière zou ik het heel erg bijzonder vinden om dat te bereiken. Leuk om geschiedenis te schrijven en die cultuurverschillen te ervaren." Zijn huidige club in Gibraltar ligt hemelsbreed op slechts twintig kilometer afstand van Afrika.

Krul geeft aan dat het grootste deel van zijn wereldreis uit toeval bestond. "Dit is aan het begin van mijn carrière nooit mijn doel geweest. Ik had wel zoiets van: ik wil heel graag een keer naar het buitenland. Dat is wel gelukt", zegt de doelman grappend. Krul heeft door de jaren heen veel cultuurverschillen ervaren. Bijgeloof speelde bijvoorbeeld een grote rol tijdens zijn tijd bij Boyaca Chico FC, in Colombia. "Als we hadden verloren, zei onze trainer in nabesprekingen dat dat kwam doordat we te weinig naar de kerk waren gegaan en dat moesten we dus vaker doen. Dat zei hij ook echt bloedserieus."