Ron Jans kondigt zijn afscheid als voetbaltrainer al aan

Dinsdag, 1 november 2022 om 16:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:29

Ron Jans weet al wanneer hij vaarwel zegt tegen het vak van voetbaltrainer. De 64-jarige oefenmeester van FC Twente vertelt aan het supportersplatform van de Enschedeërs dat hij in 2025 verwacht zijn trainingspak aan de wilgen te hangen. Daarmee zou er na 34 jaar een einde komen aan een glansrijke carrière van de Zwollenaar.

De koek is op, zo laat Jans weten. "Mijn hele leven en mijn tijd worden bepaald door voetbal, en daar zit niet veel vrije tijd in. Zolang je gezond bent is het ook wel prettig dat je zelf je tijd kunt inrichten. In 2025 ben ik geen trainer meer." Of de ervaren rot zijn trainersloopbaan bij Twente afsluit – zijn contract loopt tot volgend jaar zomer door – weet hij nog niet, ondanks dat de fans met hem weglopen. "Dat wordt bepaald door de club", zegt Jans.

Jans wil naar eigen zeggen 'niet voor de muziek uitlopen'. "Je weet nooit wat er nog verandert in een seizoen. Ik vind ook gewoon dat de club moet bepalen. Als je zelf van tevoren al iets aangeeft, vind ik dat niet verstandig." Jans staat met Twente momenteel op een meer dan verdienstelijke vierde plek in de Eredivisie, en loodste de Enschedeërs afgelopen seizoen naar dezelfde eindklassering.

De oudgediende Jans zit al grofweg 31 jaar in het vak. Tijdens zijn opleiding tot coach betaald voetbal trainde de oud-linksbuiten amateursclubs SJS, ACV en Achilles 1894, voordat hij als assistent insprong bij FC Emmen. In 2002 begon hij bij FC Groningen aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Jans stond tot juli 2010 aan het roer in de studentenstad, waarmee hij de langstzittende trainer van Groningen ooit werd. Daarna gidste zijn trainersloopbaan hem langs (achtereenvolgens) SC Heerenveen, Standard Luik, PEC Zwolle en het Amerikaanse FC Cincinnati, alvorens hij in 2020 in De Grolsch Veste neerstreek.