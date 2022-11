Keert Frank de Boer nog terug als trainer? Ex-bondscoach geeft antwoord

Dinsdag, 1 november 2022 om 14:11 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:16

Het kriebelt bij Frank de Boer nog niet om weer als trainer aan de slag te gaan, zo vertelt hij aan Het Parool De oud-verdediger laste een pauze in na zijn vertrek als bondscoach van Oranje in juni vorig jaar. De negativiteit die het trainersvak omgeeft kostte De Boer dermate veel energie, dat hij nog altijd 'geen seconde twijfelt' om weer voor een groep te gaan staan. "Trainers zijn niet voor niks allemaal heel snel grijs", zegt de Hoornaar.

Nadat Oranje op het EK van vorig jaar probleemloos de groepsfase was doorgekomen, ging het kansloos ten onder in de achtste finale tegen Tsjechië (0-2). De Boer besloot daarop vrijwillig de handdoek in de ring gooien. Het was al de vierde klus op rij voor de oud-prof die niet uitpakte zoals hij gehoopt had. De Boer werd zowel bij Internazionale als Crystal Palace de laan uitgestuurd, terwijl hij (alhoewel in onderling overleg) ook vroegtijdig vertrok bij Atlanta United. Het liet De Boer niet onberoerd.

"Wat me het meest heeft tegengestaan was de negativiteit waarmee het vak is omgeven", blikt de 112-voudig Oranje-international terug. "Voor mij is het glas halfvol. Ik ga uit van het positieve. Trainen, op het veld staan met de jongens, is hartstikke leuk. Daar ligt mijn kracht. Maar als manager ben je eigenlijk alleen maar bezig om het glas bij te vullen voor degenen die het als halfleeg zien. Zaakwaarnemers van spelers voeren de druk nog wat op, ouders soms. Al die randzaken vreten energie, negatieve energie. En het erge is: de goeie gasten geef je daardoor de minste aandacht. Omdat je weet: die doen toch wel hun extra werk na de training, die staan er als je ze nodig hebt."

De Boer had dan ook te doen met Erik ten Hag, over wie flink wat mensen hun mening klaar hadden na de vete met Cristiano Ronaldo van laatst. "Ik probeerde me te verplaatsen in Ten Hag. Hoe frustrerend dat is. Ik was vaak om vijf uur wakker en ging dan liggen woelen. Hoe ga ik dit aanpakken? Kort slapen, veel peinzen. Dat vreet aan een trainer. Ze zijn niet voor niks allemaal heel snel grijs", filosofeert De Boer.

Voorlopig ziet de huidig analist van Viaplayzichzelf in ieder geval nog niet terug op de velden. "Geen seconde", antwoordt hij wanneer mensen hem vragen of het alweer begint te jeuken. Toch sluit De Boer een terugkeer als trainer niet volledig uit. "k weet zeker, als je me nu op het veld zet met een groep voetballers, ben ik na drie minuten enthousiast."