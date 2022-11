Unibet: een odd van 2.55 voor een doelpunt van Lionel Messi in Turijn!

Dinsdag, 1 november 2022 om 22:15 • Laatste update: 14:04

Woensdagavond nemen Juventus en Paris Saint-Germain het tegen elkaar op in de afsluitende wedstrijd in Groep H van de Champions League. Waar de Parijzenaren al zeker zijn van de volgende ronde in het miljardenbal, moet Juve vechten voor een plek in de Europa League ten koste van Maccabi Haifa. In samenwerking met Unibet blikt voetbalzone vooruit op dit Europese treffen!

Juventus wist in de eerste vijf wedstrijden van de groepsfase slechts drie punten te verzamelen in de Champions League. Begin oktober won de Italiaanse grootmacht thuis met 3-1 van Haifa, maar een week later ging het elftal van Massimiliano Allegri tegen diezelfde Israëlische club met 2-0 onderuit. Juve is woensdag dus ook afhankelijk van de wedstrijd tussen Benfica en Haifa wat betreft plaatsing voor de Europa League. De Portugezen zijn al zeker van overwintering in de Champions League.

Weet Juventus in eigen huis te stunten tegen PSG? De odd hiervoor staat op 5.35!

PSG wist in de eerste confrontatie met Juventus tijdens deze Champions League-campagne een vrij gemakkelijke 2-1 zege te boeken op de Italianen. Kylian Mbappé was de grote man met twee treffers. Mbappé staat na 58 wedstrijden op maar liefst 39 doelpunten in het prestigieuze toernooi. Een bizarre statistiek voor iemand van 23 jaar oud. Afgelopen weekend was Mbappé vanaf de strafschopstip trefzeker in de 4-3 competitiezege op Troyes.

Zie jij PSG ook winnen in Turijn? De quotering staat op 1.67!

Lionel Messi is dit seizoen de absolute uitblinker bij PSG. Na een lastig debuutseizoen is de 35-jarige Argentijn helemaal los. De linkspoot speelde tot dusver zeventien wedstrijden in alle competities, waarin hij goed was voor twaalf doelpunten en dertien assists. De Parijzenaren hopen Messi snel langer te binden, gezien zijn aflopende contract eind juni.

Zie jij Lionel Messi ook tegen Juventus scoren? De quotering is maar liefst 2.55!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Ontvang €40 aan free bets bij €10 inzet. Registreer je op Unibet.nl