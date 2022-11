Boze Oranje-supporters nemen de benen bij Jinek: ‘Slap geouwehoer!’

Dinsdag, 1 november 2022 om 13:07 • Wessel Antes

Meerdere Oranje-supporters zijn maandagavond boos weggelopen uit een live-uitzending van Jinek. Tijdens een gesprek over het aanstaande WK in Qatar en de door het gastland betaalde reizen van vijftig supporters werd het de voetbalfans te veel. “Wat een slap geouwehoer zeg”, waren de woorden van de meest aanwezige supporter, waarna hij samen met zijn mede-supporters de studio verliet.

Bij het gesprek over het WK in Qatar waren diverse tafelgasten aanwezig. Onder meer Oranje-fan Harry Goudsblom, beter bekend als de ‘Tietenman’, en journalist Thijs Zonneveld kwamen aan het woord. Na verschillende kritische noten over het veelbesproken eindtoernooi namen de Oranje-supporters de benen. Ruim 662.000 kijkers zagen hoe de groep vertrok. “Tjongejongejonge, wat een slap geouwehoer zeg”, waren de laatste woorden vanuit het Oranje-gezelschap.

Nou zeg.. naast de klimaatactivisten zijn er bij #jinek ook de Oranjeactivisten opgestaan.



Letterlijk.



Met tasje.... pic.twitter.com/ufEA0fEtF4 — Dreamer (@MCnotHamm3r) October 31, 2022

Vorige week dinsdag werd de uitzending van Jinek ook al onderbroken door klimaatactivist Jelle de Graaf. Presentatrice Eva Jinek was daar niet bij vanwege een coronabesmetting, maar vanuit huis zag ze hoe invaller Beau van Erven Dorens werd overvallen door de actie van De Graaf. De activist lijmde zich vast aan de talkshowtafel en probeerde vervolgens meerdere problemen wereldwijd aan te kaarten. Uiteindelijk werd De Graaf in het reclameblok met tafel en al de studio uitgedragen.

In het Algemeen Dagblad had Goudsblom zijn zegje overigens al gedaan maandag. De fanatieke Oranje-fan vindt het niet meer dan logisch dat de voetbalsupporters ingaan op het aanbod van een gratis reis naar Qatar. “We mogen gratis naar het WK, hoe vaak krijg je die kans? Het enige wat van ons verwacht wordt is drie minuten ‘Holland Holland’ roepen en met onze vlaggen zwaaien. Nou, daar heb ik weinig problemen mee. Want wij zijn voor Holland, en wij zijn er voor het voetbal.”