Van uitblinker en Oranje-klant, naar persona non grata: ‘Het is verschrikkelijk’

Dinsdag, 1 november 2022 om 12:54 • Tom Rofekamp

Het huwelijk tussen Ruud Vormer en Club Brugge lijkt als een nachtkaars uit te gaan. De 34-jarige middenvelder komt al sinds augustus niet meer in de plannen voor van trainer Carl Hoefkens, terwijl hij in de jaren daarvoor steevast basisspeler en zelfs aanvoerder was bij Blauw-Zwart. Door zijn situatie ziet Vormer gelegenheid om wat bij te verdienen als analist bij Play Sports. Daar trekt presentator Geert De Vlieger een parallel met de status van Cristiano Ronaldo bij Manchester United.

Vormer, die in Brugge nog een eenjarig contract heeft, kreeg eind juli te horen dat hij transfervrij mocht vertrekken. De middenvelder behoorde daarop nog slechts tweemaal tot de wedstrijdselectie van Club. "Het is verschrikkelijk hoe dat nu met mij gaat", vertelt Vormer bij Play Sports. "Ook de manier waarop. Het zijn moeilijke momenten. Het is natuurlijk al vaker gebeurd in de voetbalwereld dat grote spelers uit het niets niet meer bestaan. Hoe je daarmee moet omgaan is veel praten, de knop omzetten en gewoon doorgaan. Er zijn veel meer dingen dan voetbal. Dus ja, gewoon lekker doorgaan."

De Vlieger kaart de situatie van Ronaldo bij Manchester United aan. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar raakt daar ook steeds meer op een zijspoor, en lag daardoor al meermaals in de clinch met manager Erik ten Hag. Toch is er één groot verschil met de situatie van Vormer, zo beaamt de Hoornaar zelf. "Hij zit nog vaak op de bank, ik helemaal niet meer." Wel heeft Vormer advies voor Ronaldo: "ik denk dat Ronaldo nu gewoon lekker relaxed moet blijven. En als hij erin komt of in de basis staat moet hij het gewoon laten zien. Want die man heeft al genoeg bewezen, denk ik.”

Vormer maakte in september 2014 de overstap van Feyenoord naar Brugge. De middenvelder met de karakteristieke, strak achterover gelakte coupe groeide al snel uit tot clubicoon in het Jan Breydelstadion. In januari 2016 droeg Vormer voor het eerst de aanvoerdersband om zijn arm, en ruim twee jaar later verdiende hij een debuut voor het Nederlands elftal. Vorig seizoen begonnen zijn aantal speelminuten echter terug te lopen. Een uitgaande transfer ging destijds echter niet door.