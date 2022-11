Milos Kerkez kan AZ al heel snel verlaten voor meerdere Europese topclubs

Dinsdag, 1 november 2022 om 12:19 • Wessel Antes

Milos Kerkez heeft met zijn indrukwekkende seizoenstart bij AZ niet alleen indruk gemaakt in Nederland, zo weet het Spaanse medium Revelo. De achttienjarige linksback is een van de revelaties in dit Eredivisie-seizoen en wordt intensief gescout door meerdere Europese topclubs. AZ zou de Hongaar, die nog tot medio 2026 vastligt, daardoor binnen een jaar kunnen verliezen.

Eind januari 2022 kwam Kerkez voor twee miljoen euro over van AC Milan. Inmiddels is hij volgens Transfermarkt.com alweer drie miljoen euro waard, al zullen de Alkmaarders de linkspoot voor dat bedrag ongetwijfeld niet laten gaan. Tot dusver heeft AZ volgens Revelo nog geen officieel bod ontvangen, maar Kerkez zou in de belangstelling staan van Atlético Madrid, Sevilla, Celta de Vigo, Lazio en Club Brugge. Laatstgenoemde club haalde met Bjorn Meijer afgelopen zomer al een linksback op in de Eredivisie.

Waar Kerkez vorig seizoen slechts één bekerwedstrijd speelde voor AZ, staat hij dit seizoen al op 27 officiële duels. In die wedstrijden is de linksback erg productief: inmiddels staat Kerkez al op drie doelpunten en zeven assists in alle competities. De Hongaar kende in september een uitstekend debuut als international in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd bij Duitsland. Ook in de Puskás Aréna tegen Italië kwam Kerkez als basisspeler in actie.

Afgelopen zondag zei Kerkez in een uitgebreid interview met de NOS dat hij gelukkig is in Alkmaar. “Voetbal brengt je overal, maar dit was de perfecte beslissing. Vanaf het moment dat we in contact kwamen met AZ voelde het goed. Hoe ze me benaderden. Het bestuur en de trainer gaven mij en mijn vader veel respect en daardoor wilde ik heel graag komen.” Het is dus nog maar de vraag of Kerkez al openstaat voor een vertrek bij AZ.