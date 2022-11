Johan Derksen toont begrip voor ‘Tietenman’: ‘Die hebben daar lak aan!’

Dinsdag, 1 november 2022 om 11:46 • Wessel Antes • Laatste update: 12:44

Johan Derksen vindt dat de vijftig Oranje-fans, die op kosten van Qatar naar het WK gaan, niets aan te rekenen valt. De welbespraakte analist zegt dat je geen beroep kunt doen op de morele gevoelens van voetbalfans op de vraag of een wedstrijdbezoek tijdens het WK wel of niet door de beugel kan. Özcan Akyol deelt die mening: “Tietenman zou sowieso gaan!”

‘Tietenman’ is de bijnaam van Harry Goudsblom, een van de vijftig Oranje-supporters die op kosten van Qatar naar het WK vertrekt in november. In het Algemeen Dagblad kwam de fanatieke Oranje-fan, die sinds jaar en dag met nepborsten naar wedstrijden van Nederland gaat, met een simpele verklaring voor zijn keuze om op het aanbod in te gaan. “We mogen gratis naar het WK, hoe vaak krijg je die kans? Het enige wat van ons verwacht wordt is drie minuten ‘Holland Holland’ roepen en met onze vlaggen zwaaien. Nou, daar heb ik weinig problemen mee. Want wij zijn voor Holland, en wij zijn er voor het voetbal.”

Het interview leverde op social media verontwaardiging op, maar Derksen springt in de bres voor Goudsblom. “Tietenman heeft ook goede argumenten. Als je als normale Oranje-supporter gratis daarheen mag, kunnen wij eigenlijk geen beroep doen op zijn morele gevoelens en of dat wel kan. Die hebben daar lak aan!” Akyol, die vaak wordt aangeduid als ‘Eus’, is het daar mee eens. “Iedereen heeft het over een moreel kompas en vraagt zich af waar zijn geweten is, maar Tietenman zou sowieso gaan!”

Derksen plaatst later wel een kanttekening waaruit blijkt dat hij zelf een andere keuze had gemaakt dan Goudsblom heeft gedaan. “Tietenman nemen we het niet kwalijk, maar mensen met een gezond verstand zien dat je je laat misbruiken door een verkeerd regime. Dat Qatar is zich natuurlijk de tering geschrokken. Die wilden de show stelen in de wereld, maar hebben er geen rekening mee gehouden dat de hele wereld over Qatar heen zou vallen.”