‘Feyenoord hakt knoop door en blijft komende tien jaar in De Kuip spelen’

Dinsdag, 1 november 2022 om 10:12 • Wessel Antes

Stadion Feijenoord blijft de komende tien jaar de thuishaven van Feyenoord, zo meldt 1908.nl dinsdagochtend. Daarmee lijkt er in ieder geval tijdelijk een oplossing te zijn voor de jarenlange discussie die wordt gevoerd in Rotterdam. De Stadionclub speelt als sinds 1937 in De Kuip en daar komt nu minstens een decennium bij.

Algemeen directeur Dennis te Kloese heeft het besluit maandagavond bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de Feyenoord Business Club. Feyenoord is daarnaast bezig aan een tienjarenplan voor de huidige Kuip, om te kijken welke verbeteringen er toegepast kunnen worden. 1908.nl komt later deze week met een video waarin het besluit uitgebreid wordt besproken.

In april van dit jaar kwam er een streep door de plannen voor een nieuw stadion. Dat besluit werd door de supporters van de club met open armen ontvangen. Om de komende tien jaar in De Kuip te blijven spelen is het nodige onderhoud vereist en dat kan nog een probleem gaan vormen. De kosten daarvoor worden geschat op een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen euro. Feyenoord werkt op de achtergrond aan een oplossing van het probleem.

Aanstaande donderdag speelt Feyenoord een cruciaal Europa League-duel met Lazio in het eeuwenoude stadion. De verwachting is dat het wederom gaat kolken in De Kuip. Voormalig Feyenoorder Ruben Schaken denkt dat de sfeer in het stadion het verschil kan gaan maken. “Absoluut heeft dat invloed. Dat is iets magisch. Die sfeer heb ik ook zelf meegemaakt. Dan kunnen er gekke dingen gebeuren. Ik weet niet of iedereen zich de goal van Manu (Elvis, red.) nog kan herinneren. De Kuip ontplofte en dat vergeet ik nooit meer”, zei de zevenvoudig international in de uitzending van Feyenoord TV afgelopen maandag.