Florerende Noussair Mazraoui zorgt voor frictie binnen selectie Bayern München

Dinsdag, 1 november 2022 om 09:31 • Wessel Antes • Laatste update: 09:33

Benjamin Pavard is uiterst ontevreden met zijn rol als reservespeler bij Bayern München, zo meldt de Duitse tak van Sky Sports. De 26-jarige rechtsback ziet met pijn in het hart toe hoe Noussair Mazraoui zijn plek overneemt en een sterke indruk achterlaat. De Fransman zou zijn zaakwaarnemer zelfs al de opdracht hebben gegeven om te kijken naar een uittocht bij Der Rekordmeister.

Mazraoui is na een moeizame start bezig aan een sterke fase in München. Tijdens de overtuigende overwinningen tegen Barcelona (0-3) en 1.FSV Mainz 05 was de Nederlandse Marokkaan basisspeler. Pavard was het daar niet mee eens en verliet de kleedkamer na de wedstrijd tegen Mainz zonder tegen zijn ploeggenoten te hebben gesproken. Daardoor moest de Fransman een dag later met de reserves trainen van oefenmeester Julian Nagelsmann.

Nagelsmann liet zich tijdens de persconferentie na het duel met Mainz uit over zijn keuze voor Mazraoui. “Nous (Mazraoui, red.) speelde goed tegen Barcelona. Hij is heel kalm aan de bal tegen agressieve teams. We wilden Benjamin bovendien als optie achter de hand houden centraal achterin nu Lucas Hernández geblesseerd is.” Tegen Mainz verving Pavard de geblesseerde Matthijs de Ligt. De blessure van de Nederlander lijkt overigens mee te vallen.

Het is goed mogelijk dat Pavard ook in het Champions League-duel met Internazionale als vervanger dient voor De Ligt. Nagelsmann gaat geen risico’s nemen met de Leiderdorper. Bayern is al ruimschoots zeker van de eerste plaats in Groep C van het miljardenbal. Pavard mag zich zodoende centraal achterin laten zien, al blijft rechtsback zijn voorkeurspositie. De verdediger ligt nog tot medio 2024 vast bij de Beierse club. Er wordt nog niet gesproken over een nieuw contract, zo weet Sky Sports te melden.