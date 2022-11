PSV neemt tijd voor benoemen technisch directeur: belangrijke pion blijft optie

Dinsdag, 1 november 2022 om 09:01 • Wessel Antes • Laatste update: 09:04

Het Eindhovens Dagblad verwacht niet dat PSV op korte termijn een nieuwe technisch directeur gaat aanstellen, zo schrijft de lokale krant dinsdag. Hoewel algemeen directeur Marcel Brands geen dubbelfunctie wil blijven vervullen, ziet het ernaar uit dat de Eindhovense club zich rustig blijft oriënteren op een opvolger voor de vertrokken John de Jong. Daarnaast meldt journalist Rik Elfrink dat Ernest Faber in de toekomst een belangrijke rol kan gaan vervullen binnen de club.

Brands blijft voorlopig de technische taken waarnemen, maar een ideale situatie is het niet. In januari komt er mogelijk een belangrijke transferperiode aan voor PSV gezien de uitzonderlijke prestaties van Cody Gakpo in de Eredivisie. Na twaalf wedstrijden staat de 23-jarige buitenspeler op negen treffers en elf assists. Afgelopen zomer werd er al flink getrokken aan de Eindhovenaar. Manchester United, Leeds United en Southampton waren het meest concreet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Brands is er intern nog geen besluit genomen of hij in januari de winterse transferperiode gaat leiden op technisch gebied. Wel is het goed mogelijk dat PSV pas aankomende zomer een nieuwe technisch directeur aanstelt. De Eindhovenaren willen de tijd nemen om de juiste man te vinden. Brands zal samen met de Raad van Commissarissen de beslissing nemen over wie dat zal worden.

Na het vertrek van De Jong zijn er meerdere namen de revue gepasseerd. IJslander Grétar Steinsson werd genoemd, maar de voormalig AZ’er ligt pas sinds afgelopen zomer vast bij Tottenham Hotspur. Ook Jordy Zuidam (FC Utrecht) en Mark-Jan Fledderus (FC Groningen) werden gelinkt aan een overstap naar Eindhoven. Het Eindhovens Dagblad sluit tot slot niet uit dat Ernest Faber een ‘belangrijke pion’ gaat worden bij het uitzetten van het technische beleid van PSV. Zijn contract als hoofd jeugdopleiding bij de club loopt aanstaande zomer af, maar Faber staat open voor meer verantwoordelijkheid binnen de club.