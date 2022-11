Withete Yilmaz komt dagen na ‘dodelijke’ actie met reactie op eigen gedrag

Dinsdag, 1 november 2022 om 07:26 • Wessel Antes • Laatste update: 10:17

Burak Yilmaz is maandag alsnog met een reactie gekomen op zijn gedrag tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Sparta (3-1). In gesprek met Voetbal International geeft de 37-jarige Turk aan dat hij nog steeds vindt dat Fortuna Sittard twee penalty’s had moeten krijgen, maar ook zegt hij dat zijn gedrag jegens scheidsrechter Serdar Gözübüyük onjuist was. “Dit overkomt me niet nog een keer.”

Yilmaz vindt nog steeds dat Shurandy Sambo een overduidelijke overteding maakte op zijn teamgenoot Iñigo Córdoba. “Het was er zeker een. En in de tweede helft hadden we nóg eens recht op een strafschop, die we weer niet kregen.” Yilmaz doelt daarmee op de ogenschijnlijke handsbal van Bart Vriends, die door Gözübüyük niet werd bestraft met een penalty.

Yilmaz heeft een verklaring voor zijn withete reactie ten aanzien van Gözübüyük op Het Kasteel. “Iedereen zei dat het een strafschop was, maar hij negeerde alles en zocht niet eens contact met de VAR. Ik vind het onbegrijpelijk. Echt, ik ben er nog steeds ontstemd over. En het is ook niet de eerste keer dat we dit seizoen worden benadeeld. Dat frustreert me.” Yilmaz kreeg van Gözübüyük zijn vijfde gele kaart en is geschorst voor de aankomende speelronde, wanneer Fortuna het opneemt tegen FC Emmen. Yilmaz staat momenteel op vier doelpunten, terwijl de Turk dus al vijf keer een gele kaart kreeg te zien.

Tijdens Goedemorgen Eredivisie had de clubloze Fred Grim zondagochtend geen goed woord over voor de ‘dodelijke ’actie van Yilmaz. “Dit is natuurlijk dramatisch. Op trainingen gebeurt het wel eens dat jonge spelers stoppen tijdens een oefening, terwijl de trainer door laat spelen. Dan geef je ook aan dat je altijd door moet gaan, tot de scheidsrechter fluit. Als een speler met zo'n reputatie plotseling stopt, dan is dat dodelijk.”