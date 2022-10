Kritiek op Oranje-fans die gratis naar WK gaan: ‘Riekt naar NSB-praktijken’

Maandag, 31 oktober 2022 om 23:55 • Noel Korteweg

Vijftig supporters van het Nederlands elftal zullen het WK in Qatar op kosten van het gastland gaan bijwonen. De organisator betaalt de vluchten en het verblijf van de Oranje-fans, in ruil voor positieve posts op social media van de desbetreffende supporters. De vijftig aanwezigen moeten een Code of Conduct – een gedragsovereenkomst – ondertekenen waarin staat dat ze een positieve bijdrage moeten leveren op de sociale media en dat 'beledigende' reacties van derden dienen te worden gerapporteerd.

Het is niet voor het eerst dat zo’n actie wordt opgezet. “Het is van alle jaren dat een organisatiecomité zich probeert te profileren via dit soort marketingactiviteiten”, zegt Chris Woerts in gesprek met De Telegraaf. “Het schandalige is wel, dat er een Code of Conduct getekend moet worden waarin ook staat dat je misstanden moet registreren. Als jij iemand ziet die iets verkeerds doet, dan moet je dat aangeven. Dat riekt een beetje naar NSB-praktijken”, is de sportmarketeer duidelijk.

“Dat is van de gekke. De Oranje-supporters denken: gratis reisje, het scheelt me een paar duizend euro en ik hoef niets te rapporteren als ik niets zie”, gaat Woerts verder. De sportmarketeer vindt de actie van Qatar ‘kortzichtig’. “Het is een beetje dom en eigenlijk ook helemaal niet nodig. Een WK verkoopt zich vanzelf. Er is nu natuurlijk heel veel ophef over de problemen die daar spelen en over rapporten die nu naar buiten komen over allerlei misstanden. Als de bal eenmaal gaat rollen, dan gaat de focus op het WK en na het toernooi praat niemand er meer over.”

Woerts vindt het ‘moreel verwerpelijk’ dat de vijftig Oranje-supporters, met de Code of Conduct in het achterhoofd, ‘ja’ hebben gezegd tegen Qatar. “Als je een beetje gezond verstand hebt, dan teken je nooit een Code of Conduct waarin staat dat jij andere supporters, als ze iets doen wat niet helemaal in de haak is, moet verraden. Dat zijn echt NSB-praktijken en daar moet je ver weg van blijven, ook al is het een gratis reisje.” De sportmarketeer vindt het dom van de FIFA en het organisatiecomité om deze actie op te zetten. “Nu roep je zo vlak voor het WK weer allerlei vraagtekens op, terwijl het juist over voetballen zou moeten gaan. Het gaat alleen maar over de randzaken. Dat is zeer stuitend.”