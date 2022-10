Dick Advocaat vermoedt stiekeme motieven bij afwezige Memphis Depay

Maandag, 31 oktober 2022 om 22:47 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:51

Memphis Depay is nog steeds herstellende van een hamstringblessure en de tijd begint langzamerhand te tikken wat betreft het WK. De 28-jarige aanvaller van Barcelona staat sinds eind september aan de kant nadat hij in de interland tegen Polen (0-2 winst) geblesseerd raakte. Barcelona-trainer Xavi liet zich vorige week nog positief uit over het herstel van Depay, maar kondigde maandag aan dat de tachtigvoudig international nog niet fit genoeg is voor het Champions League-duel met Viktoria Plzen van dinsdagavond.

Dick Advocaat denkt dat Depay de wedstrijd in Tsjechië bewust aan zich voorbij laat gaan. “Ik vind Memphis een natuurtalent, die ook druk is met zichzelf te verbeteren. Die is nu echt bezig met het Nederlands elftal en niet met Barcelona”, begint de oud-bondscoach bij Rondo. Advocaat denkt dat Depay zich expres afmeldt voor het duel met Plzen. “Ik denk dat hij dit gewoon bewust doet, zodat hij écht fit is als hij straks binnenkomt bij Oranje. Hij komt bij Barcelona niet aan de bak, dus die neemt geen risico.”

Depay speelde dit seizoen pas drie wedstrijden voor de Catalanen en heeft daarnaast dus al ruim een maand geen duel meer gespeeld. Is de aanvaller, mits hij het WK überhaupt haalt, wel wedstrijdfit en scherp genoeg om het verschil te maken voor het team van bondscoach Louis van Gaal? “Het is te hopen voor hem en voor ons”, zegt Marco van Basten. “Ik weet het niet, zo goed ken ik hem namelijk niet. Het is wel een jongen die meer kwaliteiten heeft dan anderen.”

De drievoudig Ballon d’Or-winnaar zou Depay hoe dan ook meenemen naar Qatar. “Ik zou die gok wel nemen. Hij moet zorgen dat hij fit en gretig blijft, hij moet natuurlijk wel een bepaald niveau kunnen aantikken.” Van Basten zat voorafgaand aan het EK in 1988, die Nederland uiteindelijk zou winnen, in hetzelfde schuitje als de aanvaller van Barcelona. De oud-spits meldde zich namelijk met een gebroken jukbeen bij Oranje. “Ik was fris en wilde heel graag. Dat was voor mij voldoende, maar dat verschilt per persoon”, herinnert Van Basten zich.

Advocaat merkt op dat er voor Depay veel op het spel staat in Qatar. De ex-PSV’er beschikt namelijk over een aflopend contract in Spanje en kan zich op het WK in de kijker gaan spelen. “Hij speelt niet bij Barcelona. Hij kan op het WK gaan bepalen waar hij heen gaat straks. Ik denk dat alles aanwezig is voor hem om zichzelf te gaan laten zien.” Van Basten noemt de andere kant van de medaille. “Het kan ook een nadeel zijn dat hij zo lang niet gespeeld heeft. Je kan zeggen: hij is helemaal niet in vorm en heeft weinig gespeeld.”