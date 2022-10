Sneijder raakt getergd: ‘Hij zat bij m‘n eerste 11, ik haal hem er bij deze uit’

Maandag, 31 oktober 2022 om 22:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:33

Wesley Sneijder kan niets met de manier waarop Jasper Cillessen afgelopen weekend de pers te woord stond na afloop van PSV - NEC (3-0). De doelman van de Nijmegenaren wilde niet ingaan op zijn vier weken mediastilte, die werd ingelast na uitspraken van Rafael van der Vaart. Sneijder vindt júíst dat Cillessen zondag voor zijn mening uit had moeten komen. "Dit kan toch niet?", aldus de recordinternational.

Van der Vaart haalde ruim een maand geleden hard uit naar de doelman van NEC. "Ik ken hem een beetje. Ik heb hem een paar keer bij het Nederlands elftal meegemaakt. En weet je wat het is? Als ik heel eerlijk ben is hij gewoon een beetje een naar mannetje", stelde de analist, refererend aan een interview van een paar dagen eerder waarin Cillessen aangaf de enige doelman in de Oranje-selectie te zijn met toernooi-ervaring.

Toen de ex-doelman van Ajax, Barcelona en Valencia zondagmiddag gevraagd werd waarom hij een mediastilte inlaste, was hij duidelijk. “Daar hebben we genoeg over gezegd, dus daar ga ik niets meer over zeggen. Ik ga lekker nog over voetbal praten en meer doe ik niet meer." Sneijder krijgt het fragment te zien bij Veronica Offside, en het gezicht van de oud-middenvelder vertrekt.

"Tsja", klinkt het, terwijl er voorzichtig gelach ontstaat aan tafel. "Volgens mij had ik hem in mijn favoriete elf van het Nederlands elftal staan. Nou, dan wil ik hem er bij deze uithalen. Dat zeg je toch niet? Kom ergens mee!", spuwt Sneijder. "Geen persoonlijkheid, hè?", speelt tafelgenoot Andy van der Meijde toe. "Je wil de bal bij mij leggen", reageert Sneijder. "Dat zie je toch zelf, of niet?"

"Jij hebt met hem gevoetbald", antwoordt Van der Meijde, waarop presentator Wilfred Genee inhaakt. "En met zijn ouders gesproken!", roept hij. Daarmee refereert Genee aan de uitzending van ruim twee weken terug, waarin Sneijder vertelde over het feit dat de ouders van Cillessen er altijd bij waren wanneer Oranje speelde. "Nee, dat is lullig", drukt Sneijder die discussie de kop in.

Genee vraagt daarop wie de oud-middenvelder dan wél als eerste doelman op zou stellen komend WK. "Geen flauw idee", antwoordt Sneijder, "maar dit kan toch niet? Zeg iets, heb een mening, man. Gooi het eruit. Zeg dan: 'Kan mij het schelen wat die analisten roepen. Ik sta hier omdat ik keepen leuk vind en omdat ik vind dat ik het kan.'"