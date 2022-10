Jong Ajax staat na ‘gouden wissel’ en fijne goal Willem II met lege handen

Maandag, 31 oktober 2022 om 21:55 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:01

Jong Ajax heeft maandagavond op De Toekomst verloren van Willem II. De Amsterdammers kwamen nog wel op voorsprong via Sontje Hansen, maar staan dankzij een ‘gouden wissel’ van Willem II-trainer Kevin Hofland en een knappe goal van Lucas Woudenberg met lege handen: 1-2. Jong Ajax zakt door de verliespartij af naar plek dertien in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl de Tilburgers optimaal profiteren van het puntenverlies van de concurrenten. Willem II is terug te vinden op plek vijf.

De ploeg van trainer Johnny Heitinga begon sterk aan de wedstrijd en trok het duel in de eerste vijftien minuten naar zich toe. Het was uiteindelijk Hansen die halverwege de eerste helft de openingstreffer maakte voor Jong Ajax. Kristian Hlynsson kwam op vanaf de linkervleugel en zag de talentvolle aanvaller vrij staan op de rand van het zestienmetergebied. Hansen nam de bal aan en schoot vervolgens middels een halve volley hard achter Willem II-doelman Kostas Lamprou: 1-0. Kort daarna besloot Hofland in te grijpen en Jizz Hornkamp naar de kant te halen.

Haalt Kevin Hofland zijn gelijk? Jeremy Bokila zet goed door en schiet de gelijkmaker binnen voor @WillemII ??#jajwil pic.twitter.com/vZLQ3Jx0zj — ESPN NL (@ESPNnl) October 31, 2022

De spits, die daardoor na slechts een half uur spelen al gewisseld werd, was daar logischerwijs niet blij mee en liep in één streep door richting de kleedkamer. Toch kreeg Hofland gelijk, aangezien Jeremy Bokila – de vervanger van Hornkamp – drie minuten na rust de gelijkmaker binnenschoot. De aanvaller nam een lange bal van Lamprou geweldig aan, waardoor hij meteen kon doorlopen richting het Amsterdamse doel. Bokila was onderweg fysiek te sterk voor twee Ajacieden en schoot vervolgens beheerst in de rechterhoek binnen: 1-1.

De spits kreeg in de zeventigste minuut de uitgelezen mogelijkheid om Willem II op voorsprong te brengen. Leeroy Owusu bediende Bokila met een goede voorzet, maar de Congolees kopte de bal van dichtbij over het doel. Vijf minuten later kwamen de Tilburgers wél op voorsprong. Max Svensson stuurde Woudenberg diep met een fijne pass, waarna de linksback oog-in-oog met Ajax-doelman Tom Graaff zeer koel bleef. De verdediger schoot zijn ploeg met een knap stiftje op voorsprong: 1-2. Jong Ajax probeerde in de slotfase nog de gelijkmaker te forceren, maar zou geen doelpunt meer maken.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 13 9 1 3 16 28 2 MVV Maastricht 13 8 3 2 6 27 3 PEC Zwolle 13 8 2 3 11 26 4 FC Eindhoven 13 6 5 2 7 23 5 Willem II 13 6 4 3 5 22 6 Roda JC Kerkrade 13 6 3 4 6 21 7 Jong AZ 13 6 2 5 4 20 8 Almere City FC 13 6 2 5 1 20 9 VVV-Venlo 13 5 3 5 -4 18 10 Jong PSV 13 4 5 4 1 17 11 NAC Breda 13 5 2 6 -2 17 12 Telstar 13 4 5 4 -5 17 13 Jong Ajax 13 4 4 5 1 16 14 De Graafschap 13 4 3 6 -2 15 15 FC Den Bosch 13 5 0 8 -4 15 16 FC Dordrecht 13 4 3 6 -4 15 17 ADO Den Haag 13 4 3 6 -5 15 18 TOP Oss 13 4 1 8 -4 13 19 Helmond Sport 13 4 0 9 -12 12 20 Jong FC Utrecht 13 1 3 9 -16 6