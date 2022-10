Kieft: ‘Wil niet zeggen dat die jongen een lul is, maar ze weten het niet meer'

Maandag, 31 oktober 2022 om 21:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:39

Het tafelgezelschap van Veronica Offside ziet het somber in voor Mohamed Ihattaren. Zowel Wim Kieft, Wesley Sneijder als Andy van der Meijde kan alleen maar hopen dat de twintigjarige aanvaller annex aanvallende middenvelder zijn carrière nog op de rit krijgt nu Ajax hem deze winter wegstuurt. Kieft denkt dat dat echt aan Ihattaren zelf ligt, en gelooft dat de club er alles aan gedaan heeft om hem te laten slagen. Sneijder wil nog eenmaal zijn hulp aanbieden.

"Ik denk dat wel duidelijk is, toch?", begint Van der Meijde over de casus-Ihattaren. "Elke keer wat, en op een gegeven moment zegt Ajax dan: 'Het is klaar, ga maar terug naar je club'. Voor hem? Misschien is het wel goed gaat dat hij teruggaat, dat hij weggaat uit de buurt hier. Dat hij even weg is uit Nederland en zich kan focussen op het voetbal." Kieft zet daar zo zijn twijfels bij.

"Het is eigenlijk gewoon een heel triest verhaal, toch?", steekt de oud-spits van wal. "Dat die jongen zo in de problemen komt of daar niet kan uitkomen. Hij is al een keer naar Italië gegaan en of die begeleiding daar nu helemaal goed was, heb ik mijn twijfels bij, want het is hartstikke moeilijk als je jong bent en daar in je eentje zit. Maar goed, die jongen trekt kennelijk de problemen aan. En ik denk dat PSV (Ihattarens eerste club, waar de problemen begonnen, red.) er écht alles aan gedaan heeft. Dat weet ik, want ik heb Toon Gerbrands (voormalig algemeen directeur van PSV, red.) vaak gesproken."

"Toen heeft Ajax hem de kans gegeven en het werkt niet", vervolgt Kieft. "Ik wil niet zeggen dat die jongen een lul is, maar op een gegeven moment weten die clubs van gekkigheid ook niet meer hoe ze ermee om moeten gaan." Sneijder haakt in. "Het is te hopen dat hij wakker gaat worden. Hem naar Juventus laten gaan is ook geen oplossing. Volgens mij kwam hij terug omdat hij zijn vertrouwde omgeving heel erg miste, dat gaat nu dus weer gebeuren. Ik heb ook begrepen dat hij niet helemaal fit is op dit moment en weer een stuk zwaarder is geworden. Daar heb je geen tijd voor in Italië. Wat moet je er als club mee als zo'n jongen niet fit aankomt?"

Presentator Wilfred Genee springt op karakteristieke wijze in de discussie. "Kun je hem niet bellen?", vraagt hij aan Sneijder, die daarop een onthulling doet. "Ik heb al een paar keer aangeboden om met die jongen te gaan praten. Maar dat blijf ik niet roepen. Hij kan mij bellen. Met name om hem te laten beseffen dat het nu moet en dat hij de dingen die eromheen spelen moet laten. Ik kom ook uit zo'n probleemwijk. Maar je wordt ook mentaal sterk op straat. Gebruik dat!", luidt Sneijders slotsom.