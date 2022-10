Van Basten oppert voor verrassende naam achter de spitsen op het WK

Maandag, 31 oktober 2022 om 21:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:52

Marco van Basten zou Guus Til graag in de basis zien op het WK, zo meldt hij bij Rondo. De keuze van de analist is opvallend, daar de middenvelder van PSV bij zijn club momenteel geen basisplaats heeft. Toch ziet Van Basten voldoende aanknopingspunten om Til achter de twee spitsen te zetten. "Hij is positief, enthousiast en heeft loopvermogen."

"Ik heb Til nog in mijn hoofd als de nummer tien die bijsluit", legt de oud-spits zijn keuze voor Til uit. "Je speelt nu met twee aanvallers en zo'n derde kunnen ze wel gebruiken, want het zijn ook nog eens aanvallers die uitwijken. (Davy, red.) Klaassen heeft ook langere tijd zo'n functie gehad, en ik zie hem daarin als nieuwere, jongere jongen. Vorig jaar bij Feyenoord deed hij het heel goed en ik hoop dat het hem bij PSV ook lukt. Ik heb wel vertrouwen in hem. Hij is positief, enthousiast en heeft loopvermogen."

Presentator Wytse van der Goot vraagt daarop of Van Basten vindt dat Til het benodigde niveau bij PSV heeft laten zien om basisklant in Oranje te zijn. "Dat is inderdaad wel twijfelachtig", geeft Van Basten toe. "Maar ik vind hem wel het type dat goed bijsluit en in de aanval moet hij als middenvelder toch in één keer voor de goal komen. Dat heeft hij wel vaak goed gedaan. Dat is eigenlijk de reden." De rest van de analytici, Youri Mulder, Dick Advocaat en Ronald Waterreus, hebben Til niet opgenomen in hun eerste elf. Toch kan Advocaat begrip opbrengen voor de uitleg van San Marco.

"Het is een goede redenatie qua type speler die daar moet komen en dat is ook zo, want je loopt er maar met twee (aanvallers, red.). Maar dan zie ik toch Steven Berghuis als de man met de pass. die er ook bij kan komen en een goal kan maken. Maar hetzelfde geldt voor (Cody Gakpo. Dus ik denk dat Til een probleem wordt, omdat hij zelfs bij PSV geen basisspeler is." Ook Mulder en Waterreus zouden voor Berghuis als man achter de spitsen kiezen. "Op die positie, ook gezien de vorm waarin de meeste spelers verkeren, lijkt hij mij de meest geschikte", stelt Waterreus. Van Basten geeft vervolgens aan waarom hij juist niet voor de Ajacied zou kiezen. "In verdedigend opzicht vind ik hem veel te licht."